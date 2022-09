نویسنده: دکتر جان‌دبلیو. وایتهد

مترجم: دکتر احمد دوست‌محمدی

بخش سوم: دولت پلیسی آمریکا

شدیدترین شرارت‌ها، آن‌گونه که دیکنز1 دوست داشت به تصویر بکشد، امروز در «لانه‌های جنایت» نکبت‌بار انجام می‌شود. این شرارت‌ها حتی در اردوگاه‌های کار اجباری و اردوگاه‌های کارگری هم انجام نمی‌شود. در این‌جاها، ما نتیجه نهایی را می‌بینیم. ولی این شرارت‌ها، در دفاتر منظم، مفروش، گرم و پرنور، توسط آدم‌های آرام‌ یقه‌سفید،

شسته رفته و با صورت‌های دو تیغه که نیازی به بلند کردن صدای خود ندارند، طراحی و سفارش داده می‌شوند (مطرح می‌شوند، مأموریت داده می‌شوند، هدایت می‌شوند و ثبت می‌شوند).

از این رو کاملاً طبیعی است که نماد جهنم برای من چیزی شبیه دیوانسالاری یک دولت پلیسی یا دفتر یک شرکت بازرگانی به تمام و کمال کثیف باشد.

- سی.اس.لوئیس2

نامه‌های شیطان خیالی3

«مبارزه با قدرت بیش از حد پلیس، همواره مخاطره‌آمیز است، اما مخاطرات مبارزه نکردن بیشتر حتی مهلک هستند.»

-‌هانتر اس. تامپسون4

قلمرو وحشت: رازهای نفرت‌انگیز

یک کودک نگون‌بخت در دوران

پایانی قرن آمریکایی5

«این یک سازمان سرکوبگر است که امروز توسط یک درصد آمریکای شرکتی اداره می‌شود. آمریکای شرکتی از نیروهای پلیس همچون مزدوران خود استفاده می‌کند.»

- ری لوئیس6

سروان سابق پلیس فیلادلفیا

برخی واقعیات

1- سالانه حداقل 400 تا 500 انسان بی‌گناه توسط مأموران پلیس کشته می‌شوند. در حقیقت، امروز احتمال کشته شدن آمریکایی‌ها در مواجهه با پلیس هشت بار بیشتر از کشته شدن توسط تروریست‌ها است. احتمال اینکه آمریکایی‌ها از بیماری‌های ناشی از مسمومیت غذایی بمیرند 110 بار بیشتر از مردن در یک حمله تروریستی است.

2- در سال‌های اخیر، گروه‌های سوآت در ادارات غیرامنیتی فدرال همچون وزارت کشاورزی، هیئت مدیره بازنشستگان راه‌آهن،7 تنسی ولی آتوریتی،8 دفتر مدیریت خصوصی،9 کمیسیون امنیت تولیدات مصرفی،10 خدمات عمومی ماهی و حیات‌وحش11 و وزارت آموزش و پرورش، به طور قابل توجهی تقویت شده و گسترش یافته‌اند.

3- در آمریکا به طور معمول در هر روز خانه‌های بیش از 100 آمریکایی مورد یورش گروه‌های سوآت قرار می‌گیرند.

4- برای اولین بار در تاریخ کنگره تحت سلطه اکثریتی از میلیونرها، که به طور متوسط چهارده برابر از متوسط آمریکایی‌‌ها ثروتمندتر هستند، قرار دارد.

براساس بررسی‌های علمی توسط پژوهشگران پرینستون ایالات متحده آمریکا، آن دموکراسی مورد ادعا نیست، بلکه یک اقلیت‌سالاری است، که در آن «نخبگان اقتصادی و گروه‌های سازمان‌یافته، به نمایندگی از منافع بازرگانی تأثیرات اساسی مستقلی بر سیاست حکومت ایالات متحده دارند.»

5- احتمال اینکه مأموران پلیس، به خاطر تخلف خود تذکر دریافت کنند، بیشتر است از اینکه از نظر مالی محکوم به پرداخت شوند.

پانوشت:

1- Dickens چارلز دیکنز (Charles Dickens)، نویسنده، رمان‌نویس، روزنامه‌نگار، منتقد و نظریه‌پرداز برجسته قرن نوزده بریتانیا می‌باشد.

2- C.S. Lewis

3- The Screwtape Letters

4- Hunter S. Thompson

5- Kingdom of Fear: Loathsome Secrets of a Star- Crossed Child in the Final Days of the American Century

6- Ray Lewis

7- Railroad Retirement Board

8- Tennessee Valley Authority

9- Office of Personel Management

10- Consumer Product Safety Commission

11- Fish and Wildlife Service