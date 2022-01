دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

در ساعت 1/20 بامداد چهارشنبه 18 دی ماه 1398، در پاسخ به عملیات تروریستی آمریکا در فرودگاه بغداد و به شهادت رساندن سردار رشید اسلام، سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین ابومهدی المهندس، فرمانده حشد‌الشعبی عراق و شماری از یاران آنها، واحد هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک 13 فروند موشک از نوع موشک‌های بالستیک میان برد قیام و فاتح 313، پایگاه نظامی عین‌الاسد آمریکا در استان الانبار عراق را هدف قرار داد و بنا به گزارش‌های منابع داخلی و خارجی، خسارات جانی و مادی بسیار هنگفتی به آنها وارد کرد.

این برای اولین بار بود که پس از جنگ جهانی دوم، کشوری مستقل نه تنها جرأت حمله نظامی به یک پایگاه آمریکایی را پیدا می‌کرد بلکه به قصد انهدام آن، بیش از 10 موشک بالستیک روانه آن کرده بدون آنکه آمریکاییان قادر باشند با تکنولوژی پیشرفته مورد ادعایشان ولو یک فروند از آنها را منهدم یا حتی ردیابی کنند.

سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فردای روز حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکایی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که نیروهای سایبری سپاه پس از حمله نظامی فوق، با تکنیک پیشرفته خود، سامانه راداری ده‌ها بالگرد و پهپاد و هواپیماهای آمریکایی که برفراز پایگاه عین‌الاسد در پرواز شناسایی و حفاظتی بودند را از کار‌ انداختند تا قادر نباشند هیچ گزارشی مبنی بر موقعیت موشک‌ها یا ادامه موشک‌باران و یا اطلاعات دیگر به فرماندهی خود مخابره نمایند.

آمریکاییان در ابتدا مدعی شدند که هیچ تلفاتی حتی زخمی یا مضروب هم نداشته‌اند، اما چندی بعد اعلام کردند که

11 نفر از سربازان آمریکایی تحت تاثیر موج انفجار قرار گرفته و دچار «ضربه ملایم مغزی» شده‌اند! مدتی بعد رقم 11 نفر به 34 نفر افزایش یافت، سپس در 11 فوریه 2020 اعلام شد که 64 تن از سربازان آمریکایی دچار ضربه مغزی شده‌اند. بعد از آن رقم 100 نفر اعلام شد و آخرین عددی که برای سربازان آسیب‌دیده آمریکایی در پایگاه نظامی عین‌الاسد از سوی منابع رسمی آمریکایی اعلام گردید، رقم 109 نفر بود1 که اخیرا به برخی از آنها مدال شجاعت نیز اعطاء گردید!

سردار حاجی‌زاده در همان کنفرانس مطبوعاتی خود که روز بعد از حمله موشکی برگزار شد، اظهار کرد حداقل 9 سورتی پرواز هواپیماهای باری مانند سی-130 رصد شده که سربازان مجروح آمریکایی را از پایگاه عین‌الاسد انتقال می‌داده است.

در این میان رسانه‌های آمریکایی به شدت کنترل می‌شدند که به جز اعلان‌های رسمی کاخ سفید، خبر و رقم و عدد دیگری اعلام نکنند ولی از میان همین سانسور شدید خبری، نشریه «نیوزویک» در ذیل گزارش مفصلی که در ساعت 7 بعد از ظهر

7 ژانویه 2020 در وب‌سایت خود قرار داد، رقم کشته شدگان موشک‌باران پایگاه الاسد را حداقل 270 نفر ذکر نمود.2 اما لحظاتی بعد این بخش از گزارش یاد شده، حذف گردید و به جای آن، این جمله قرار گرفت: «تا این ساعت هیچ حادثه‌ای گزارش نشده است»!

توصیفاتی از سوی مقامات آمریکایی و دیگر کارشناسان بین‌المللی و همچنین رسانه‌های جهانی که درباره حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه نظامی عین‌الاسد صورت گرفت، فوق انتظار بود، اغلب آنها به پیشرفتگی، دقت نظر و مهیب بودن قدرت موشکی ایران و ناتوانی و ضعف مقابله آمریکا با این قدرت موشکی اذعان نمودند.

نوت گینگریچ، رئیس‌سابق مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت:

«به نظر من کاری که (ایرانی‌ها) انجام دادند به شدت دقیق و برنامه‌ریزی شده ‌بود و آنها عمداً از کشتن آمریکایی‌ها خودداری کرده و به نحوی، بدون هیچ تلفات انسانی قدرت‌نمایی کردند.»3

دیوید اشمرلر، کارشناس مؤسسه «جیمز مارتین سنتر» در مصاحبه با رادیو فردا گفت: «موشک‌های ایران دقیق‌تر از آنچه تصور می‌شود بوده‌است.»4

روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز نوشت: «حمله ایران به پایگاههای آمریکا در عراق، یک زرادخانه موشکی را معرفی کرد که با کمالِ بلوغ، همراه با دقت و دارای قابلیت تهدید و بازدارندگی در برابر دشمنان منطقه‌ای ایران است.»5

روزنامه «واشینگتن پست» با استناد به اظهارات مقامات عالی‌رتبه دولت آمریکا اعلام کرد: «ایران با سنجیدگی و دقت، هدف‌گیری کرده‌است تا از خسارت شدید و آغاز جنگ گسترده خودداری شود.»6

«فردریک پلیتجن» خبرنگار شبکه «سی‌ان‌ان» در تهران بعد از سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران که به طور غیر عادی با لکنت زبان و نفس نفس زدن‌های فراوان همراه بود، گفت: «این سخنرانی نشان داد که ایران با حمله به مواضع آمریکا در عراق، به اهداف خود دست یافته است».

وی با اشاره به عقب‌نشینی ترامپ از اقدام نظامی علیه ایران، گفت:

«ایرانی‌ها با این حمله موشکی نشان دادند که توان پاسخ دادن به آمریکا را دارند... ایرانی‌ها همچنین نشان دادند که تسلیحات بسیار پیشرفته‌ای ساخته‌اند که می‌توانند با آن اهدافی در خارج از کشور را هدف قرار دهند.»

خبرنگار سی‌ان‌ان علاوه‌بر این، تأکید کرد که جمهوری اسلامی با پاسخ موشکی خود به آمریکا، «دست‌کم به افکار عمومی خود نشان داد که آمریکایی‌ها در برابر حملات ایران آسیب‌پذیر هستند.»

پس از خبرنگار شبکه سی‌ان‌ن، گزارشگر تلویزیون بی‌بی سی، دومین نماینده رسانه‌ای بود که پس از 10 روز اجازه یافت از پایگاه نظامی عین‌الاسد، گزارش تهیه کرده، عکس و فیلم بگیرد و با برخی از سربازان مصاحبه نماید.

در این گزارش در حالی که خبرنگار بی‌بی‌سی در کنار یکی از گودال‌های ایجاد شده بر اثر برخورد موشک‌ها ایستاده بود، گفت:

«این محل برخورد یکی از موشک‌ها بوده، بیش از 10 موشک به اینجا، پایگاه عین‌الاسد خورده، فرماندهان آمریکایی به من گفتند که دقت موشک‌ها بالا بوده و هدف اصلی به نظر می‌آید فقط محل استقرار نیروهای هوایی و تجهیزات هوایی آمریکا بوده و بیشتر خسارت هم همین‌جا به بار آمده.»7

این درحالی است که پیش از این همه تبلیغات رسانه‌های غربی از جمله خود بی‌بی‌سی براین قرار گرفته بود که موشک‌های ایران فاقد دقت لازم بوده‌اند.8

در بخشی از گفت‌وگوی سرهنگ تیموتی گارلند فرمانده پایگاه عین‌الاسد با خبرنگار بی‌بی سی، وی گفت:

«صادقانه بگویم خیلی ترسناک بود. هیچ‌کدام از نیروها تا کنون چنین چیزی را تجربه نکرده بودند و واقعا نمی‌دانستیم چه می‌شود... در زمان حمله وقتی در پناهگاه بودیم، هربار که موشک‌ها می‌آمد،موج انفجار تمام ساختمان را تکان می‌داد و درها به شدت تکان می‌خوردند و ما نمی‌دانستیم بیرون چه اتفاقی می‌‌افتد. فقط نگران خودمان بودیم و دیگرانی که بیرون هستند.»9

کاستین هرویگ، هدایتگر یکی از پهپادهای آمریکایی که در آن زمان بر فراز عین‌الاسد پرواز می‌کرد نیز این‌گونه اظهار نظر نمود:

«...ما سرنوشت را پذیرفتیم. ما فکر می‌کردیم کارمان اساسا تمام است. کنترلی بر اوضاع نبود. موشک‌ها مناطقی را که دقیقا در کنار اتاق عملیات خلبان‌ها بود، درهم می‌کوبیدند...».10

یک افسر مطالعات استراتژیک دانمارکی که آن زمان در پایگاه عین‌الاسد حضور داشت، در گفت‌وگو با تلویزیون این کشور اظهار داشت:

«... موشک‌های ایران بسیار دقیق بودند، دستگاه‌های کنترل رادارهای غول‌پیکر با همه تجهیزات‌شان به‌علاوه مقر اطلاعات نظامی آمریکا به‌صورت کامل منهدم شدند. انبارهای اسلحه، باند پروازی جنگنده‌ها و سکوهای دیده‌بانی هوایی و پایگاه‌های شلیک موشک زمین‌به‌هوا به‌طور کامل تخریب شدند و دستگاه‌های حسگر هوایی و حرارتی هم از بین رفتند. چندین ساعت در مخفیگاه نشسته بودیم. همه شوکه شدند. اگر پناهگاهها را نشانه می‌رفتند فاجعه تمام‌عیار قرن رخ می‌داد...»11

کارشناسان نظامی و سیاسی متعدد بین‌المللی در رسانه‌های غربی درباره موشک‌های بالستیک ایران که بر پایگاه عین‌الاسد فرود آمدند، اظهار نظر کردند که بسیاری از آنها در فضای بسته و تبلیغاتی پروپاگاندای این رسانه‌های وابسته، سانسور شد، اما برخی انتشار یافتند که تعدادی از آنها به شرح زیر بودند:

فابیان هینتس محقق مرکز «جیمز مارتین در امور عدم اشاعه سلاح در کالیفرنیا»، برنامه فضایی ایران را با برنامه موشک‌های بالستیک مقایسه کرد و گفت:

«این جالب است که به برنامه ماهواره‌ای و موشکی ایران در کنار هم نگاه کنیم. روند پیشرفت متفاوت است. حمله علیه نیروهای آمریکایی در پایگاه عین‌الاسد پیچیده بود و موشک‌ها بسیار دقیق عمل کردند».12

روزنامه بیلد آلمان نوشت:

«... هیچ‌یک از موشک‌های بالستیک ایرانی رهگیری نشدند. موشک‌ها دو سوله شامل محل اقامت خلبان‌های پهپادها و نیروهای ویژه را تخریب کردند. شدت حملات را می‌توان براساس تعداد زیادی از سربازان که برای ضربه به مغز (ناشی از شدت امواج) تحت مداوا قرار گرفتند، فهمید...».13

دارا مسیکات، کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک و امنیت ملی در‌اندیشکده رَند هم نوشت:

«...این حمله به‌هیچ‌عنوان سمبلیک نبود و توانمندی نظامی پایگاه را هدف قرار داد. موشک‌ها به ساختمان‌های انبار و تجهیزات در بخش زیرساخت‌های این پایگاه (پر ازدحام) برخورد کرده است...».14

وسلی کیلپاتریک، نظامی آمریکایی به فرانس‌پرس گفت:

«... در جریان حمله با سوختن خطوط فیبری کنترل پهپادها کاملا از دست رفت. سربازها دیگر نمی‌توانستند محل پهپادها را شناسایی کنند...»

نیویورک‌تایمز هم نوشت:

«...مقامات نظامی و اطلاعاتی آمریکا از میزان دقت، شدت و قدرت حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در شمال عراق، شگفت‌زده شدند...»15

جفری لوئیس، مدیر اجرایی در مرکز بالفور دانشگاه‌ هاروارد اظهار داشت:

«...ایرانی‌ها هدفی را از دست ندادند. ساختمان‌ها بسیار دقیق مورد اصابت قرار گرفتند...»

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم هفته بعد از موشک باران پایگاه آمریکایی گزارش داد:

«... نظامیان آمریکایی همچنان در حال پاک‌سازی پایگاه عین‌الاسد از بقایای برجامانده از حمله موشکی هفته گذشته ایران بودند، چاله‌های بزرگی در این پایگاه ایجاد شده و سیستم‌های حمل‌ونقل نظامی سنگین حین حملات موشکی ایران

آسیب دیده‌اند...»

