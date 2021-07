به گزارش فارس، یک گروه فیلمبرداری از رژیم صهیونیستی وارد منطقه تبوک در شمال‌غرب عربستان سعودی شده و بخش‌هایی از فیلم

ballads of the exodus را در کوه «اللوز» فیلمبرداری کرده‌اند.

به نوشته وب‌سایت پی‌آر نیوزوایر، «محمد بن‌سلمان» شخصا دستور داده بود تا مقامات سعودی با این گروه همکاری کرده و تجهیزاتشان را فراهم و نیازهای آنان را برآورده سازند. این فیلم به نام ballads of the exodus به روایت بخشی از زندگی حضرت موسی(ع) در بخش سفر خروج می‌پردازد و دارای پس‌زمینه سیاسی است و به ‌نظر می‌رسد با هدف ‌ترویج سازش میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی ساخته شده است.

از آنجایی ‌که فیلم مذکور طی روزهای آتی در تل‌آویو اکران خواهد شد، بنابراین سفر این گروه فیلمبرداری به عربستان باید برای ماه‌ها پیش بوده باشد.

داستان فیلم حول کوه «اللوز» در منطقه تبوک می‌چرخد، کوهی که بسیاری از یهودی‌ها، آن را کوه سینای واقعی می‌دانند. موضوعی که شک و‌ تردیدها درخصوص اهداف پشت‌پرده این همکاری سینمایی را برانگیخته است.

به گفته کارشناسان، محمد بن‌سلمان تلاش دارد تا موضوع سازش را در چند محور پیش ببرد و در این میان اقناع افکار عمومی عربستان برای علنی کردن این رخداد برای بن‌سلمان اهمیت بالایی دارد. فعالیت رسانه‌‌ای و هنری گسترده برای بیان مزایای ادعایی سازش با هدف آماده کردن ذهن مخاطب داخلی یکی از اقدامات است.