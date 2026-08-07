Iran Call Up Greco-Roman Wrestling Team
TEHRAN - The Iranian Wrestling Federation has announced the rooster of Greco-Roman wrestling team invited to the preparation camp.
The team list includes:
55 kg: Payam Ahmadi (Khuzestan)
60 kg: Ali Ahmadi Vafa (Khuzestan) Mehdi Mohsen Nejad (Khuzestan) Sajjad Abbaspour (Mazandaran)
63 kg: Muhammad Mehdi Keshtkar (Fars) Erfan Jarkani (Tehran)
67 kg: Saeed Esmaeili (Khuzestan) Muhammad Javad Rezaei (Qom)
72 kg: Danial Sohrabi (Khuzestan)
77 kg: Ali Osku (Mazandaran) Alireza Abdoli (Khuzestan)
82 kg: Gholam Reza Farokhi (Fars) Abolfazl Mahmadi (Khuzestan)
87 kg: Alireza Mahmadi (Khuzestan) Yasin Yazdi (Mazandaran)
97 kg: Muhammad Hadi Saravi (Mazandaran) Muhammad Hadi Seidi (Khuzestan)
130 kg: Fardin Hedayati (Mazandaran) Amin Mirzazadeh (Khuzestan)
Head Coach: Hassan Rangarz
Coaches: Hassan Husseinzadeh - Majid Ramezani - Taleb Nematpour - Farshad Alizadeh - Mehdi Aliari - Babak Vali Mohammadi