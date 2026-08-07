مصدر يمني: أي تحرك عسكري سعودي باتجاه اليمن سيتم استهدافه مباشرة

صنعاء- وكالات:- كشف مصدر يمني أن أي تحرك لقوات من السعودية باتجاه اليمن أو العكس سيتم استهدافه مباشرة.

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة الميادين، أن معادلة جديدة تفرضها صنعاء داخل الأراضي اليمنية مفادها أن أي تواجد عسكري أو تحرك لقوات من السعودية باتجاه اليمن أو العكس سيتم استهدافه مباشرة.

وأضاف أن هدف صنعاء من المعادلة حسم المعركة الميدانية وتقطيع أوصال القوات التابعة للسعودية ومنعها من التحرك بين المحافظات.

كما حذر المصدر أن صنعاء نصحت عبر وسائل إعلام محلية المغرر بهم من اليمنيين إلى مغادرة أي معسكرات وعدم التجمع قرب الضباط السعوديين.

وأضاف، المصدر اليمني للميادين: صنعاء نصحت المغرر بهم من اليمنيين بعدم الانجرار وراء أي تحشيدات لأنها ستستهدف مباشرة.

ميدانيا أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن شن هجوم موسع واستباقي بالصواريخ والمسيّرات على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته، وأسفر عن إيقاع خسائر بشرية ومادية كبيرة بهم.

نقلاً عن المسيرة أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن استهداف مواقع وقواعد الجيش السعودي والمرتزقة التابعين له بهجوم موسع بالصواريخ والمسيّرات، وألحق بهم خسائر فادحة.

وقال العميد يحيى سريع، في بيان مصوّر، في شرحه للعملية: نظراً لاستمرار الحصار والعدوان السعودي على الشعب اليمني العزيز، الذي يمتد لنحو 12 عاماً، رصدت قواتنا المسلحة حشوداً عسكرية سعودية واسعة تهدف إلى تصعيد التوتر في المحافظات المحررة وضد الشعب اليمني. لذلك، نفذت قواتنا المسلحة عملية عسكرية موسعة ومهمة، استهدفت خلالها حشود قوات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الكتائب الأولى والثالثة للطوارئ، باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمسيّرات. وجاءت نتائج العملية كالتالي:

-مقتل وإصابة مئات من مرتزقة العدو السعودي.

- تدمير واحتراق عدد كبير من المعسكرات والحشود ومستودعات الأسلحة التابعة للعدو السعودي في منطقة الوديعة شرق اليمن.

- تدمير عدد كبير من المعدات العسكرية في المعسكرات المستهدفة.

وأضاف يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تحذّر العدو السعودي المجرم من أي حماقة قد يرتكبها ضد البلاد والشعب، وتحمّل السعودية مسؤولية أي تصعيد. كما نصح المغرر بهم والمضللين من أبناء البلاد بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى أحضان شعبهم قبل فوات الأوان.

واختتم المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بيانه بالتأكيد للشعب اليمني العزيز في جميع المحافظات أن القوات المسلحة في حالة استعداد كامل لمواجهة أي تصعيد، ودعا جميع أبناء الشعب إلى مواصلة حالة التعبئة، ومقاومة أي تصعيد للعدوان السعودي، والهجوم على تجمعات السعوديين أينما وجدت، مؤكداً البقاء في معادلة الحصار مقابل الحصار حتى ينتهي الحصار عن البلاد.

هذا وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد الفرح، أنه لا توجد حرب أهلية في اليمن، ولن تكون هناك حرب أهلية، مشيراً إلى أن ما يجري في البلاد هو مواجهة مع الاحتلال السعودي وأدواته المحلية والأجنبية.

الفرح قال في سلسلة تدوينات على صفحته الشخصية بمنصة "إكس" إن السعودية تحشد عناصر من جنسيات مختلفة، بينهم يمنيون، وشركات أمنية أمريكية ومدربون باكستانيون وبريطانيون وأمريكيون، بهدف فرض سيطرتها على اليمن، مؤكداً أن صنعاء تتحرك دفاعاً عن اليمنيين في مواجهة التدخل الخارجي.وحذر من أن صنعاء ستواجه أي تحرك سعودي على الأراضي اليمنية، أياً كانت جنسية الأدوات المستخدمة، مؤكداً أن أي انتهاك للسيادة اليمنية، براً أو بحراً أو جواً، سيقابل بالرد في العمق السعودي وفي المناطق الحساسة.وانتقد الفرح إنفاق السعودية أموالاً لاستقطاب شخصيات وقوى في اليمن ولبنان، معتبراً أن الرياض تراهن على شخصيات لا تمتلك وزناً سياسياً وشعبياً، وتسعى إلى استخدام أدوات ومرتزقة لتحقيق أهدافها.وأشار إلى أن ضربة واحدة للسعودية قد تطيح بما كانت تحلم بالحصول عليه من اليمن في مئة عام، معتبراً أن استمرار الرياض في خيارات التصعيد يدل على أن قرارها لا يراعي مصالح شعبها وأمنها.وشدد الفرح على أن صنعاء ستتعامل مع أي تحرك يستهدف السيادة اليمنية باعتباره تصعيداً خارجياً، مؤكداً أن الرد سيكون وفق طبيعة الانتهاك ومصدره، وأن اليمن لن يقبل بفرض واقع جديد عليه بالقوة أو عبر أدوات محلية وأجنبية.