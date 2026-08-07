قاليباف: تقبّلوا الحقائق وأوفوا بالتزاماتكم

طهران-ارنا:- وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، تغريدات الرئيس الاميركي بانها مجرد دبلوماسية استعراضية مكررة واستراتيجية فاشلة.

وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" مساء الخميس، اشار قاليباف الى تغريدات مثل "هنالك هجومٌ كبيرٌ قادم... انتظروا، لا تقلقوا، إنهم يريدون التفاوض"، وكتب: "هذه الكلمات ليست سوى دبلوماسيةٍ استعراضية متكررة".

واضاف أن: استخدام اسلوب الترهيب + الوعود الكاذبة + الأخبار المزيفة، كورقة ضغطٍ في المفاوضات استراتيجيةٌ فاشلة.

واكد قاليباف: تقبلوا الحقائق واوفوا بالتزاماتكم. لسنا بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الاستعراضات.