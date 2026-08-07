طهران: تطوير ترسانة الأسلحة النووية الأميركية تهديد للبشرية

طهران-فارس:-أكدت البعثة الدبلوماسية الايرانية لدى فيينا أن تطوير ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية يشكل تهديدًا للبشرية جمعاء.

وكتبت البعثة الايرانية بمناسبة الذكرى السنوية لكارثة هيروشيما وناغازاكي في اليابان، في رسالة: "إن الإرث المؤلم للقصفين الذريين لهيروشيما وناغازاكي هو تذكير مرير ومفجع بالمعاناة الإنسانية العميقة الناجمة عن هذه الأسلحة المرعبة".

وأضافت: "إن الخسائر البشرية والدمار الهائل، فضلًا عن الإشعاعات القاتلة التي أضرت حتى بالأجيال التي لم تولد بعد في ذلك الوقت، تثبت بوضوح أن الضمان المطلق الوحيد لمنع تكرار مثل هذه المأساة الكارثية هو التدمير الكامل لجميع الأسلحة النووية، قبل أن تدمرنا جميعًا".

وجاء في الرسالة: "غير أن الولايات المتحدة، أي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي حتى الآن، وهي نفسها إحدى الدول الأمينة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تواصل - بعد 56 عامًا من عدم امتثالها لالتزامات نزع السلاح النووي بموجب هذه المعاهدة - توسيع وتحديث ترسانتها من الأسلحة النووية، تاركة البشرية جمعاء تحت ظل تهديد دائم".