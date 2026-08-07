طهران وموسكو تتخذان خطوات جديدة للتجارة بالعملات الوطنية

طهران-فارس:-أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد اتابك عن تقدم محرز في التعاون المصرفي بين إيران وروسيا، وقال إن البلدين اتخذا خطوة جديدة نحو تسهيل التبادل التجاري وتوسيع التعاون الاقتصادي من خلال استكمال ربط الشبكات المالية، وإبرام الاتفاقية النقدية، واستخدام العملات الوطنية.

ونقلاً عن الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، اشار أتابك، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أورتشوك، إلى النمو المتزايد في التبادل التجاري بين إيران وروسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، وصرح قائلاً: "على الرغم من الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، فإن الإمكانيات الواسعة للتعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري تتطلب رفع مستوى العلاقات التجارية بين طهران وموسكو إلى مستوى أعلى بكثير مما هو عليه الآن".

وأشار وزير الصناعة والمناجم والتجارة إلى التقدم المحرز في إزالة العوائق المصرفية والنقلية واللوجستية كإنجازات هامة للتعاون بين البلدين، قائلاً: "إن تفعيل نظام المراسلة المصرفية المشتركة، وتوسيع نطاق علاقات الوساطة بين البنوك التجارية، والتحرك نحو إبرام الاتفاقية النقدية بين البنكين المركزيين الإيراني والروسي، وربط شبكتي الدفع "شتاب" و"مير"، قد مهّد الطريق لتسهيل المعاملات التجارية باستخدام العملات الوطنية".

كما أكد على التشغيل الكامل لربط الأنظمة المصرفية وأنظمة المراسلة المالية في البلدين، وتطوير الإنتاج المشترك للأجزاء الصناعية ومعدات محطات الطاقة والآلات والمركبات الثقيلة، وإنشاء نظام جمركي رقمي موحد، وإطلاق ممر جمركي أخضر، وتقليص مدة تخليص البضائع، وتسريع مشروع خط سكة حديد رشت-أستارا، وتطوير أسطول النقل البحري، وغيرها من الأمور.

وأعلن أتابك استعداد وزارة الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصياغة وتحديث خارطة طريق شاملة للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وتشكيل فريق عمل مشترك في مجالات الصناعة والتعدين والتجارة، معربًا عن أمله في أن يُسهم تنفيذ هذه البرامج في فتح فصل جديد في التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو في مجالات الصناعة والتعدين والتجارة والاستثمار.

وعقب هذا الاجتماع، أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أورتشوك عن تعازيه في استشهاد المسؤولين والعلماء وعدد من أبناء الشعب الإيراني في الحرب المفروضة الاخيرة، وأكد على أهمية تطوير القدرات التجارية والصناعية بين البلدين.