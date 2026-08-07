سي ان ان : هلع الدول العربية من انتقام ايران يدفع ترامب الانصراف من الهجوم

طهران – كيهان العربي

تزامنت تحذيرات الدول العربية مع تقارير البنتاغون حول نفود مخزون الصواريخ المضادة الاميركية.

فقد كشفت قناة سي ان ان في تقرير يفيد بأن القلق الذي ينتاب الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي مرده الخوف من الرد الانتقامي لايران وهي السبب الرئيس لتراجع ترامب من شن هجوم على ايران.

وحسب القناة فان التحذيرات الصادرة من الدول العربية بجانب نفود الذخيرة يدفع البيت الابيض الى تأجيل العمليات العسكرية.

فبعد ان تحدث ترامب مع متحديه في الشرق الاوسط دفعه لتأجيل الهجوم الذي كان قد توعد به اخر الاسبوع الماضي.

فهذه الحكومات تخاف من تدمير البنى التحتية للطاقة في بلدانها. وهذا ما سيستتبعه ضربة اقتصادية وأزمة للطاقة واسعة تعم المنطقة والسوق العالمية.

وحتى بعض المتشددين من مستشاري ترامب قد توصلوا لنتيجة مفادها ان الهجوم ينبغي ان يلغى وذلك لنفود خزين الصواريخ الاميركية المضادة للجو.