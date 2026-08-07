اللواء رضائي: القوات الأميركية ستواجه مخاطر وخسائر جسيمة اذا استمر الحصار

طهران-تسنيم:- حذر القائد الأسبق للحرس الثوري اللواء محسن رضائي، من أن استمرار الحصار سيضع السفن والقوات الأمريكية في مواجهة مخاطر جسيمة وخسائر فادحة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن اللواء رضائي شدد في منشور له، على ضرورة أن تغير الولايات المتحدة سلوكها في المنطقة، مؤكداً أن طهران لن تتحمل الوضع الراهن إذا استمر على حاله.

وفي سياق متصل، أعلن المسؤول الإيراني بشكل حاسم: "لن نسمح أبداً بفتح ممر ثانٍ في مضيق هرمز".

هذا ورفض مصدر مطلع وقريب من الفريق المفاوض الإيراني، التكهّنات حول ربط رفع بعض العقوبات الأمريكية الأخيرة بالتفاهم بين طهران وواشنطن، قائلا أن فتح مضيق هرمز مرهون بالتنفيذ العملي والملموس لالتزامات أمريكا، وأن أي قرار في هذا الشأن، حتى في حال إتمام التفاهم الإيراني مع عُمان، سيُتخذ في إطار ترتيبات منفصلة.

واضاف المصدر انه خلافاً لبعض التكهّنات والدعايات الإعلامية، فإن رفع عدد محدود من العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية يرتبط بتفاعلات الحكومة العراقية مع واشنطن، وليس له صلة بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.

وأضاف: إن أمريكا، بانتهاكها مذكرة تفاهم إسلام آباد، أخلّت بتنظيم حركة المرور في المضيق، وإلى جانب الهجمات العسكرية وفرض الحصار البحري، قامت بإلغاء الإعفاءات المتعلقة بتصدير النفط والبتروكيماويات، مما حال دون إتاحة الأموال الإيرانية المجمّدة، وعودة الأوضاع مرهونة باتخاذ التدابير الإيرانية في مضيق هرمز والعمل الفعلي والملموس لأمريكا بتنفيذ التزاماتها.وشدّد هذا المصدر المطلع على أنه في حال إتمام التفاهم الإيراني مع عُمان، فإن فتح مضيق هرمز يستلزم ترتيبات منفصلة تشمل أيضاً تنفيذ الالتزامات الأمريكية.

هذا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن البيان المشترك بين إيران وسلطنة عُمان يمر في مرحلة الصياغة النهائية.

وقال إسماعيل بقائي، في رد على أسئلة الصحفيين بشأن بعض التقارير الإعلامية الإقليمية والغربية حول المفاوضات الإيرانية العُمانية: "إن المحادثات بين إيران وعُمان، باعتبارهما دولتين مشاطئتين لمضيق هرمز، تجري على مدى الشهرين الماضيين بهدف تحديد مسار مرور آمن للملاحة التجارية في هذا المضيق، وقد تم بحث أبعادها الفنية والقانونية والأمنية والبيئية المختلفة في المراجع المختصة ببلادنا".

وقيّم المتحدث باسم وزارة الخارجية مسار المفاوضات بين البلدين بأنه "مهني" و"يمضي إلى الأمام"، وصرح قائلاً: "تم التوافق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق بين الطرفين، وإذا لم تقم بعض الأطراف الثالثة بعرقلة هذا الأمر، فإن البيان المشترك للبلدين -الذي يشتمل على الملاحظات والنقاط الرئيسية المتفق عليها- يمر أيضاً في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية".

وحول تأثير التفاهم الثنائي بين إيران وعُمان على الوضع الأمني والملاحة التجارية في مضيق هرمز، أشار بقائي إلى أن: "إغلاق مضيق هرمز كان ناتجاً عن العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني ضد إيران وتداعياته الأمنية على المنطقة بأسرها، وبطبيعة الحال فإن التفاهم الإيراني العُماني لا يمكن في حد ذاته أن يعني جعل المضيق آمناً للسفن العابرة؛ لأن العوامل المزعزعة للأمن في مضيق هرمز من قِبل أمريكا -ولا سيما الحصار البحري والإجراءات العدوانية والتهديدية الأخرى ضد إيران ومصالحها- ما زالت قائمة".

وفي رد على سؤال آخر حول احتمال قيام وزير الخارجية أو رئيس البرلمان بزيارة إلى باكستان أو قطر نهاية هذا الأسبوع، قال متحدث الخارجية: "ليس لدينا برنامج لزيارة هذه الدول. بالطبع، تواصل باكستان وقطر جهودهما لخفض حدة التوترات، والجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضاً على اتصال وتبادل لوجهات النظر معهما".