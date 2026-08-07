وزير الدفاع بالانابة: لدى القوات المسلحة قوة تستطیع الرد على اي تهديد

طهران/ارنا – اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة بالانابة العميد مجيد ابن الرضا ان لدى القوات المسلحة وتعويلا منها على الصناعة الدفاعية للبلاد، قوة تستطیع فیها الرد على اي تهديد.

وكتب العميد ابن الرضا الخميس في منشور في الفضاء الافتراضي: كل يوم تتضح اكثر فاكثر علائم تآكل قوة العدو، بيد أن يد قواتنا المسلحة ملآنة وقوية وذلك اعتمادا منها على الصناعة الدفاعية للبلاد للرد على اي تهديد.

واكد ان اولئك الذي يبحثون اليوم عن شراء الامن والتفوق العسكري الدخيل، سيفهمون قريبا أن التكنولوجيا المحلية الايرانية هي افضل من اي منظومة في المنطقة.