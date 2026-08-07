ندوة ومجلس تأبيني في الضفة الغربية تكريماً للإمام القائد الشهيد

طهران/ارنا- شهدت مدينة نابلس في الضفة الغربية إقامة ندوة ومجلس تأبيني تكريماً لقائد الأمة، الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، قدس الله نفسه الزكية، بمشاركة عدد من الناشطين الثقافيين والإعلاميين.

واستُهلت المراسم باستعراض مسيرة الإمام الشهيد، ومناقشة تأثير رحيله في المشهد الإقليمي، وآفاق تحرير المنطقة - بعد استشهاده - من براثن الاحتلال الأمريكي.

كما تناول المشاركون أبرز محطات مسيرة الإمام الشهيد، ودوره في دعم محور المقاومة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين أن إرثه السياسي والفكري سيظل حاضراً، ومجددين دعمهم لقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد مجتبى الخامنئي(حفظه الله).

وشدد المشاركون على الاقتداء بسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه قضايا المنطقة، ولا سيما القضية الفلسطينية، وضرورة عدم انجرار الدول الإسلامية إلى فخ التطبيع مع العدو الصهيوني.