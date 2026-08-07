مصرع أعضاء خلية إرهابية جنوبي محافظة سيستان وبلوجستان

طهران/ارنا – اعلن مقر قدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية انه تم ضرب خلية ارهابية كانت تنوي القيام باعمال ارهابية جنوبي محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، قبل تنفيذها العمليات الارهابية.

واضاف المقر في بيان له انه تم ضرب هذه الخلية الارهابية في ظل المراقبة الاستخباراتية وجهود مقاتلي مقر قدس والحرس الثوري وقوات دائرة الامن بمحافظة سيستان وبلوجستان، قبل ان تقوم باعمال ارهابية، ولقي اثنان من متزعميها حتفهما.

وتابع ان هذه الخلية الارهابية وبامتلاكها السلاح والذخيرة، دخلت الى البلاد من الدول الجارة بهدف تنفيذ عمليات ارهابية، لكنها وقعت في كمين مقاتلي الحرس الثوري، ولقي اعضاؤها حتفهم في اشتباك مسلح.

وحذر مقر قدس للقوات البرية للحرس الثوري، المجموعات الارهابية والمنتمين اليها، بان اجراءاتهم تخضع للمراقبة والرصد، وسيتلقون ضربة في حال تواجدهم.