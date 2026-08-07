قائد القوات الجوية للجيش: سنضحي بارواحنا في مواجهة اعتداءات الاعداء

طهران/ارنا – اكد قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد طيار بهمن بهمرد اننا سنضحي بارواحنا في سبيل طاعة الولاية والدفاع عن الشعب الايراني الكبير أمام اعتداءات الاعداء اللدودين.

وفي بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ39 لاستشهاد اللواء الشهيد الطيار عباس بابائي والذكرى السنوية الـ17 لاستشهاد اللواء الشهيد الطيار حسين لشكري، حيا ذكرى هؤلاء الشهداء الابرار مؤكدا مواصلة دربهم الحافل بالفخر والعزة في حماية عزة ايران الاسلامية واقتدارها.

وقال: انا وزملائي الاعزاء في القوات الجوية للجيش، وتزامنا مع ذكرى استشهاد هاتين الاسطورتين في تاريخ البلاد، اذ نحيي ذكراهم ونؤكد اننا نضحي بارواحنا على طريق طاعة الولاية والذود عن الشعب الايراني العظيم في مواجهة اعتداءات الاعداء اللدودين.