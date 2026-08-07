الناطق باسم الجيش: الجيش في جهوزية تامة ويتم تطوير قدرته القتالية باستمرار

طهران/ارنا – قال المتحدث باسم الجيش العميد محمد اكرمي نيا انه مع مضي حربين مفروضتين من قبل العدو، فان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بات اليوم في جهوزية تامة ويتابع باستمرار مسار زيادة جهوزيته العملياتية من خلال تحديث المنظومات المتضررة واستخدام تجهيزات جديدة والتعويل على القدرات الداخلية.

واكد ان حفظ الجهوزية القتالية لا يعني اعداد التجهيزات فقط بل ان النهوض بالقدرات الدفاعية للجيش خلال السنوات الاخيرة تم على اساس مجموعة من الاجراءات المتزامنة، بدء من اعادة التاهيل وتحديث المنظومات المتاحة وصولا الى ادخال تجهيزات جديدة في الخدمة وتطوير الطاقات والقدرات الداخلية وتعزيز الدوافع والمعنويات لدى القوات.

واضاف ان الجيش وتعويلا منه على قدراته الهندسية والتخصصية يتابع مسار اعادة التاهيل وتطوير التجهيزات وهذا جزء من الاستراتيجية الدفاعية العامة للبلاد لحفظ الردع وزيادة قوة ردة الفعل السريعة.

واشار الى مكانة الدفاع الجوي بوصفه احدى الاولويات الدفاعية الرئيسية للبلاد وقال ان تدعيم هذا الامر يقع دائما في مقدمة خطط وبرامج الجيش لانه في الظروف الاقليمية المعقدة والتهديدات المنوعة، فان الدفاع الجوي يضطلع بدور مصيري في حماية سماء البلاد وصون البنية التحتية الحيوية.