القبض على 21 من عملاء الكيان الصهيوني بمحافظة كرمان

طهران/ارنا- اعلنت وزارة الامن عن تحديد واعتقال 21 شخصا من العملاء المرتبطين بالجهاز التجسسي والارهابي للكيان الصهيوني وكذلك اعتقال 4 من اعضاء العصابات المسلحة الشريرة والمثيرة للاضطرابات في محافظة كرمان (جنوب شرق).

وذكرت وزارة الامن الخميس في بيان انه تم في ظل الاجراءات الاستخباراتية – العملانية والجهود الدؤوبة والمتواصلة لقوات الامن في الدائرة العامة للامن بمحافظة كرمان، القبض على احد العناصر الرئيسية المتعاونة و20 شخصا من المرتبطين بجهاز الموساد التجسسي في المدن المختلفة من المحافظة.

واضافت ان التحقيقات التي اجريت تفيد ان العنصر الرئيسي المتعاون مع الموساد، جمع معلومات عن المراكز الحساسة والسرية في المجالات العسكرية والدفاعية، وارسلها لجهاز تجسس الكيان الصهيوني القاتل للاطفال.

واوضحت انه تم ايضا القبض على 20 اخرين من عملاء الموساد في الفضاء الافتراضي والتحقيقات ما زالت مستمرة بشانهم. وبعض هؤلاء العملاء شاركوا مشاركة فاعلة في تحديد وتقديم حيثيات المراكز الحساسة والامنية المهمة بمحافظة كرمان ابان الحرب لجهاز التجسس التابع للكيان الصهيوني.

واعلنت وزارة الامن انه تم ايضا القبض على اربعة من الاشرار المسلحين بالمحافظة، وضبط عدد من الاسلحة والذخيرة الحربية لديهم. كما تم ضبط 4 اسلحة حربية لدى 5 من العناصر المعاندة والمسلحة للانقلاب الفاشل في كانون الثاني/يناير من العام الماضي.