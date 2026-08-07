طهران/ارنا – اعلن مقر قدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في بيان انه تم القاء القبض على 8 من الاشرار المسلحين المنتمين للمجموعات الارهابية.

واضاف في بيان له ان 8 من الاشرار المرتبطين بالمجموعات الارهابية بالمنطقة تم تحديدهم والتعرف عليهم على يد الاجهزة الاستخباراتية ومن ثم القاء القبض عليهم خلال عمليات عدة.

واوضح مقر قدس للقوات البرية للحرس الثوري ان هؤلاء الاشرار قاموا من خلال تشكيل خلايا مسلحة بزعزعة الامن وتنفيذ اجراءات مختلفة مناهضة للامن واحتجاز رهائن من الكادر والمهندسين العاملين في مجال البنية التحتية بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) ومهاجمة الدوريات والمقار العسكرية والشرطية والقيام بسطو مسلح وبث الرعب في المناطق الوسطى من المحافظة.

وذكر البيان انه تم ضبط كميات من الذخيرة وعدد من الاسلحة من هؤلاء الاشراف موضحا ان هدفهم كان يتمثل في تحديد المقار والمواقع العسكرية والشرطية وكذلك الشركات والقوى العاملة في مجال التنمية والانماء بالمحافظة.

واكد ان هؤلاء الاشرار وبالتنسيق مع المجموعات الارهابية اقدموا على اختطاف اشخاص بارزين ومهندسين عاملين في مجال المشاريع الانمائية والبنية التحتية بالمنطقة ومن ثم كانوا يسلمون الرهائن المحتجزين الى المجموعات الارهابية المنتشرة في الجانب الاخر من الحدود.