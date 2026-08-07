العميد معروفي: لا يمكن للدبلوماسية أن تنجح من دون دعم شعبي

كرمان/ إرنا- أكد مساعد الشؤون الثقافية والاجتماعية والإعلامية في حرس الثورة الإسلامية، العميد حسين معروفي، أن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح من دون دعم شعبي، مشيراً إلى أن الحضور الراسخ للشعب يفرض إرادة الشعب على الأعداء ويثبت إنجازات الميدان.

وخلال تجمع شعبي في مدينة كرمان أوضح العميد "معروفي"، ان سر قوة الشعب الإيراني طوال الأعوام الـ47 الماضية يكمن في الوحدة حول ولاية الفقيه، مضيفاً أن هذه الوحدة أصبحت اليوم "أوجب من لقمة العيش"، وأن العدو يسعى إلى بث الفرقة وإضعاف الحضور الشعبي، داعياً إلى اليقظة والحذر.

واشار الى أن الشعب الإيراني أثبت وعيه وصموده في مختلف المحطات، بما فيها الحرب المفروضة ومواجهة تنظيم داعش والأزمات الداخلية، مؤكدا على ان فطنة الشعب الايراني هي مفتاح الانتصار على مدى السنوات الـ47 الماضية.

ورأى مساعد الشؤون الثقافية والاجتماعية والإعلامية في حرس الثورة الإسلامية، أن إيران تواجه اليوم حربا فكرية وعقائدية تستهدف إرادة الشعب ووحدته قائلا: ان العدو، بدلا من الاستيلاء على الأراضي الايرانية واحتلالها، يسعى الى السيطرة على عقول أبناء الشعب وإرادتهم، إلا أن الشعب الإيراني العظيم - بفضل وحدته وحضوره الفاعل في الساحة - قد برز كقوة عظمى في المنطقة والعالم الإسلامي.

وأشار إلى أن هذا الوعي تجلى خلال فترة الدفاع المقدس(الحرب التي شنها نظام صدام البعثي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988)، والحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، وكذلك في مواجهة "الفتن" التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وشدد العميد "معروفي" على أن الشعب الإيراني، كلما تعرضت المصالح الوطنية أو المعتقدات للخطر، يتوحد بعيداً عن الانتماءات والتيارات السياسية، ويقف في وجه الأعداء. وأكد أن الأعداء يدركون أنهم غير قادرين على احتلال شبر واحد من الأراضي الإيرانية، وأنهم إذا أقدموا على مثل هذه الحماقة فإن تلك الأرض ستكون مقبرة لهم.

وأشار إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمع، مؤكدا أن المشاركة الشعبية في تجمعات الاقتدار الليلية تمثل ركيزة لقوة الردع الوطنية ودعماً للقدرات الدفاعية للبلاد، مشددا على أن المسؤولين مطالبون بدعم هذا الشعب الكبير من خلال معالجة المشكلات المعيشية والاقتصادية.