أربعين العام الحالي كان أحد أنجح مراسم إقامة زيارة الأربعين

إيلام/ارنا – قال مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية علي اكبر بورجمشيديان ان اربعين هذا العام كان احد انجح مسيرات الاربعين وذلك رغم القلق الناجم عن تطورات المنطقة والظروف الخاصة للبلاد من حيث امن الزوار وسلامتهم وتنقلهم.

واضاف انه لم يحدث لحد الان اي حادث في المجال الامني في ايران والعراق وان عودة الزوار عبر مهران وباقي المنافذ الحدودية ما زالت مستمرة.

وتابع ان الرعايا الاجانب والزوار غير الايرانيين تنقلوا هذا العام عبر حدود البلاد بصورة آمنة ومستقرة وتم تقديم الخدمات لهم، واوضح ان مهران كانت اكثر المنافذ الحدودية ترددا لزوار الاربعين.

يذكر ان احدث الاحصاءات تفيد ان نحو 2.8 مليون شخص تنقلوا عبر منفذ مهران الحدودي منذ بدء شهر صفر ولحد الان.