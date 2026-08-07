تفاهم مع عمان أم فتح المضيق لاميركا ؟!

حسين شريعتمداري

1 – أعلن أول أمس مساعد وزير الخارجية "غريب آبادي": ان التفاهم مع عمان ليس بمعنى فتح مضيق هرمز فبالنسبة لموضوع فتح مضيق هرمز التزامات مختصة بها.

فهذه التصريحات يمكن ان تكون ردا على تغريدات ومواقف ترامب المتتالية وكذلك وزير الخزانة الاميركية وسائر المسؤولين الاميركيين رفيعي المستوى الذين يسعون هذه الايام السيطرة على أسعار النفط في السوق العالمية وذلك عن طريق ادعاءاتهم بقرب التوصل لاتفاق بين ايران وسلطنة عمان وفتح مضيق هرمز. هذا من جهة ومن جهة اخرى هي محاولة لانقاذ الرئيس الخبيث لاميركا من حالة الخفقان التي اصابته جراء غلق مضيق هرمز.

إلا إنه وللأسف الشديد أطلق جناب غريب آبادي احتمالا يجعل الباب مواربا فتحه ومشوبا بالامل! اذ قال:

ان التفاهم حول مضيق هرمز ينبغي ان يتم التوصل إليه. وهذا ما ينحصر بتفاهم حصري بين ايران وعمان!

وبالطبع بسبب الارتباط العميق لسلطنة عمان مع اميركا فينبغي ان نترجم هذا الجزء من كلام أخينا العزيز غريب ابادي بأنه – تفاهم بين ايران واميركا -!

فقد قال: ولا نسمح لتدخل أجنبي في مضيق هرمز بأي شكل من الاشكال. مؤكداً:

وبتنفيذ التفاهم الجديد سيتم غلق المسارات المؤقتة في مضيق هرمز فيما سيمر القسم الاكبر لمسارات الدخول والخروج من المياه الاقليمية الايرانية.

ولم يوضح "غريب آبادي" بأنه حين يقول: إن التفاهم مع عمان ليس بمعنى فتح مضيق هرمز! فما الذي نفهمه من كلامه اللاحق: سيمر القسم الاكبر لمسارات الدخول والخروج للسفن من المياه الاقليمية الايرانية! أليس عبور السفن بمعنى فتح المضيق؟!

2 – ان فتح مضيق هرمز يحصل في وقت لم تبق هذه الايام اية شكوك ان المضيق هو الممر الاقتصادي العالمي الحيوي . وفيما اذا تم اغلاق المضيق سينسد المجرى التنفسي لاميركا وحلفائها الغربيين والعبريين والعرب.

فقد أقر ترامب الاسبوع الماضي ولعدة مرات: "ان مخزوننا النفطي سينفد بعد أربعة أسابيع". وفي حديث لقناة "أكسيوس" قال ترامب "ان غلق مضيق هرمز يمكن ان يتحول الى حالة ركود عالمية لا يمكن السيطرة عليها". وهكذا يقر وزير الخزانة الاميركية" ان استمرار الحرب مع ايران سيفتت قدرات اميركا".

ومع كل ذلك أليس فتح مضيق هرمز بمثابة انقاذ للعدو من هذا المستنقع الذي وقع فيه؟!

3 – وهنا يطرح هذا السؤال على مسؤولينا وهو: أليس مضيق هرمز أحد الاليات الاساس والمؤثرة في الدفاع عن تراب هذا البلد وشعبه الذي سطر أنواع الملاحم؟ فان كانت الاجابة ايجابية فلماذا وبأي تبرير منطقي نخسر هذه الالية؟

والسؤال الاخر وهو: أليس كما قال إمامنا الشهيد "ان الحرب مع أميركا وحلفائها هي حرب وجودية"؟ وأليست هذه الحرب تستتبع قلب النظام وإبادة شعبنا؟! فان كانت الاجابة ايجابية ايضا فلماذا ينبغي ان نخسر واحدة من آليات اقتدارنا؟!

ان مسؤولي بلدنا لطالما أعلنوا ان اميركا والكيان الصهيوني وسائر حلفائهما لا

يلتزمون بأي عهد وأي بروتوكول وقانون دولي ولا يفوتوا أي فرصة لضرب بلدنا. ومع ذلك ألا يعتبر فتح مضيق هرمز منفذ للعدو. وكما قال الشهيد سليماني العزيز بأنه فتح طريق لهروب العدو؟! بالطبع هو كذلك.