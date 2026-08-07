وزير العلوم الايراني ورئيس بيت الحكمة العراقي يؤكدان على تطوير التعاون العلمي والثقافي

طهران/ارنا- التقى وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني، حسين سيمائي صراف، خلال زيارته للعراق، مع نعيم العبودي، رئيس بيت الحكمة العراقي، وبحثا استراتيجيات تطوير التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي والثقافي بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، رحّب نعيم العبودي بوزير العلوم الإيراني، مؤكداً التزام بيت الحكمة بتوسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية والبحثية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومُشيراً إلى تطوير تبادل الخبرات العلمية، والنشر المشترك للأبحاث، وعقد المؤتمرات والاجتماعات العلمية، والاستفادة من طاقات الباحثين من كلا البلدين، باعتبارها مجالاتٍ هامة للتعاون المستقبلي.

من جانبه أعرب وزير العلوم الايراني عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال من قبل المسؤولين العراقيين، ووصف دور بيت الحكمة في تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين إيران والعراق بأنه دور بالغ الأهمية، قائلاً: "إن تنظيم برامج وأنشطة علمية وثقافية مشتركة خلال السنوات الماضية قد أتاح فرصة قيّمة للتفاعل بين أساتذة وباحثي وأكاديميي البلدين وتبادل وجهات النظر في مختلف المجالات العلمية والبحثية".

وفي ختام هذا اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة استمرار التواصل، وتوسيع نطاق التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ومراكز الفكر في إيران والعراق، والتخطيط لتنفيذ أنشطة علمية وثقافية مشتركة بهدف مواجهة التحديات الفكرية والثقافية والعلمية في المنطقة.

يُعدّ بيت الحكمة العراقي، التابع لمكتب رئيس الوزراء، أحد أهم المراكز العلمية والبحثية والفكرية في العراق، ويستلهم نموذجه من "بيت الحكمة" التاريخي في بغداد، ويضطلع بدورٍ هام في إجراء البحوث الاستراتيجية، ودراسات العلوم الإنسانية، وعقد اللقاءات العلمية والثقافية.

هذا والتقى وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا حسين سيمائي، وزير الصحة ووزير التعليم العالي العراقي بالانابة لدراسة تنفيذ مذكرات التفاهم العلمية وتوسيع التعاون التكنولوجي بين البلدين.

ودعا الطرفان الى الاسراع في تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة وتوسيع التعاون العلمي والجامعي بين البلدين.

وتناول اللقاء على نقل خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في تطوير التعليم العالي كما وكيفا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول التخطيط لاجتذاب الطلبة النخبة العراقيين في الجامعات الايرانية وتوسيع التعاون التعليمي والبحثي.