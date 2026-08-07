محافظة يزد تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار بين إيران وأفريقيا

يزد/ارنا- صرّح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة يزد مجتبى دستمالجيان بان المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وأفريقيا سيعقد هذا العام في هذه المحافظة.

واشار دستمالجيان، في تصريح للصحفيين إلى عقد اجتماع تمهيدي لهذا المؤتمر خلال الشهر الماضي، استضافته المحافظة الواقعة وسط ايران، وقال: "سيُعقد مؤتمر هذا العام على مرحلتين، تستضيفهما طهران ويزد، وبناءً على المشاورات التي جرت، ستغطي المحافظة 30% من تكاليف هذا المؤتمر، بينما ستتكفل الحكومة بالباقي".

كما أعلن عن إقامة معرضٍ على هامش هذا المؤتمر في المحافظة، بمشاركة 450 ممثلاً من دول أفريقية، وأشار إلى أن العديد من الدول تُركّز اليوم على السوق الأفريقية، وأن محافظة يزد تُولي اهتماماً بالغاً لتطوير أسواقها التجارية مع أفريقيا في هذا المجال، مع مراعاة دورة توريد مواد البناء كاملةً.

وفي هذا السياق، قال دستمالجيان: "وفقاً لآخر تقرير صادر عن غرفة التجارة الإيرانية، فقد تحسّن تصنيف أداء غرفة يزد خلال هذه الدورة من المرتبة D إلى المرتبة B، وكنا من بين غرف التجارة الإقليمية الأسرع نمواً، لكننا نأمل في الارتقاء إلى المرتبة A".

وأشار رئيس غرفة تجارة يزد إلى الإمكانات المعدنية للمحافظة، قائلاً: "تُعدّ يزد من أهم المحافظات المعدنية في البلاد، وينبغي أن تعود القيمة المضافة لهذه الموارد إلى المحافظة. ومن المتوقع أن يتم تطوير الصناعات التحويلية، والإدارة الرشيدة للمناجم، والاستعانة بمديرين محليين أكفاء، والالتزام بالمتطلبات البيئية، بما يضمن لسكان المحافظة، إلى جانب الفوائد الاقتصادية، التمتع بمستوى معيشي لائق."