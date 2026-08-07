قازان تنضم الى قائمة مستضيفي الاسبوع الثقافي الايراني في روسيا

موسكو/ارنا – قال سفير ايران لدى روسيا كاظم جلالي انه تمت اضافة مدينة قازان مركز تترستان الى قائمة مستضيفي الاسبوع الثقافي الايراني في روسيا موضحا ان هذه التظاهرة الثقافية ستقام في سن بطرزبوغ وموسكو ايضا.

واعتبر جلالي لدى لقائه رئيس المكتبة الحكومية الروسية ان فعاليات الاسبوع الثقافي الايراني في روسيا والتي ستقام في المستقبل القريب تشكل ارضية للحوار وتعزيز التعاون في مجال المكتبات والثقافة.

واكد على تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين ايران وروسيا مبديا استعداد السفارة الايرانية لتشكيل مجموعة عمل للبحوث المشتركة لاعادة كتابة تاريخ العلاقات الثنائية على اساس وثائق البلدين.