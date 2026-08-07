دعوة لتبسيط عرض الخدمات الفنية والهندسية الايرانية في روسيا

طهران/ارنا – دعا نائب وزير الصناعة والتجارة للشؤون التجارية محمد صادق مفتح في معرض اشارته الى قدرات الشركات الفنية والهندسية الايرانية، دعا الى التمهيد لمشاركة هذه الشركات في المشاريع الروسية.

وقال مفتح لدى لقائه نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي الكسي غروزدف ان مشاركة الشركات في المناقصات الروسية يتطلب تسجيلها في روسيا وامتلاكها الرمز الضريبي، لذلك فان ازالة العوائق وتسهيل هذه العملية، يمكن ان يساهم في التواجد الواسع للشركات الايرانية في السوق الروسية.

واكد ان الشركات الايرانية تتمتع بخبرات وقدرات كافية في مجالات من مثل التشييد والبناء وبناء البيوت الدفيئة وتصميم وتنفيذ المنظومات المختلفة وانشاء مجمعات البتروكيماويات واصلاح وصيانة الطرق والبنى التحتية للنقل وباقي المشاريع الانمائية والصناعية.

واعتبر ان ايران تعد مزودا كبيرا لانواع مواد البناء ومعدات البناء واضاف ان الاسمنت والبلاط والسيراميك والبورسلين الصحي والحنفيات والمصاعد وانواع تجهيزات المباني تعد من المنتجات التي يمكن تصديرها الى السوق الروسية.

واشار الى الطاقات الواسعة لايران في مجال المناجم وصناعات التعدين معلنا استعداد ايران لتبادل المعلومات وتطوير التعاون المشترك واستقطاب المستثمرين الروس في هذه القطاعات.