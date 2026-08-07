حركة العبور في منفذ مهران الحدودي سجلت رقما قياسيا عالميا

إيلام/ارنا- صرّح رئيس مقرّ النقل لزيارة لأربعين في مدينة مهران بمحافظة ايلام غرب ايران بان حركة العبور في منفذ "الشهيد سليماني" في مهران شهدت تسجيل الرقم القياسي العالمي لحركة المسافرين بين أكثر المنافذ ازدحامًا في العالم، بواقع 266 ألف مسافر في يوم واحد.

وقال محمد حسن إيرانخواه، خلال اجتماع مقرّ الاربعينية في مهران: "استنادًا إلى الإحصاءات العالمية، فإنّ أعلى الأرقام القياسية المسجلة لحركة المسافرين في مختلف المنافذ الحدودية حول العالم كانت في دول مثل ألمانيا وتركيا".

وأضاف: "سُجّلت هذه الأرقام القياسية بأعداد تتراوح بين 251 و262 ألف مسافر، ونُفّذ جزء كبير منها عبر شبكة السكك الحديدية والقطارات".

وتابع رئيس مقرّ النقل لزيارة الأربعين: "تمكّن منفذ الشهيد سليماني الحدودي في مهران من تجاوز هذه الارقام هذا العام، وأظهر قدرة البلاد العالية على النقل البري بتسجيله 266 ألف حركة مرور خلال يوم وليلة".

وأوضح إيرانخواه: "هذا النجاح ثمرة تخطيط عملياتي دقيق، وتنسيق بين الجهات التنفيذية، وإدارة ميدانية فعّالة خلال ذروة عودة زوار الأربعين".

وأضاف: "إن تسجيل هذا الحجم من حركة المرور في فترة وجيزة، بالنظر إلى الظروف المناخية والموقع الجغرافي لمهران، يُعدّ ذا أهمية بالغة، ويشير إلى تحسّن البنية التحتية للنقل وقدرات إدارة السكان عند هذا المنفذ الحدودي".

وقال أن: "تجربة مهران هذا العام أثبتت أنه بالإدارة المتماسكة والجاهزية التشغيلية، يُمكن تحقيق أرقام قياسية في مجال النقل البري تتجاوز بعض الارقام العالمية".

ووفقًا للإحصاءات الأخيرة، فقد سُجّل منذ بداية شهر صفر لغاية الان نحو 2.8 مليون حركة مرور في معبر مهران الحدودي في محافظة إيلام الذي يعد المعبر البري الرئيسي لزوار الأربعين كل عام، حيث يدخل جزء كبير من الزوار الإيرانيين والأجانب إلى العراق أو يعودون إلى إيران عبره.