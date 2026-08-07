تعزيز التبادلات التجارية بين إيران ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

طهران/ إرنا– أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "سيد محمد اتابك" عقب اختتام أعمال الدورة الثانية لمجلس الحكومات المشترك للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قيرغيزيا، عن إقرار الخلاصات الاستراتيجية لهذه الدورة، مؤكداً عزم طهران على تطوير المراودات التجارية مع هذا الاتحاد.

وعلى هامش اختتام الدورة الثانية لمجلس الحكومات المشترك للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي شارك فيها رئيس وزراء أرمينيا وكبار مسؤولي الدول الأعضاء، أشار وزير الصناعة الايراني إلى النتائج المحققة، وقال: طرحت في هذه الدورة ملفات مهمة، وبعد استكمال المداولات اللازمة، حظيت قراراتها بالموافقة النهائية،بما من شأنه ان يمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأعضاء.

واستعرض الوزير لقاءاته الثنائية على هامش الزيارة، مشيرا الى محادثات بناءة اجراها مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في الدول الأعضاء، وقال: خلال الأيام الماضية، أجرينا مشاورات ثنائية مكثفة مع وزير الاقتصاد القيرغيزي ونائب رئيس الوزراء الروسي، تم خلالها بحث القضايا الرئيسية والتحديات القائمة في العلاقات التجارية بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وشدد أتابك على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات بالنسبة للاقتصاد الإيراني، معرباً عن أمله في أن تؤدي مخرجات هذه الدورة والتفاهمات المبرمة إلى قفزة في حجم تبادل السلع وتعميق الروابط الاقتصادية بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد قريباً.