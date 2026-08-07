صاروخ باليستي كوري شمالي يسقط قرب المنطقة الاقتصادية لليابان

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يرجح أن يكون صاروخا باليستيا، وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن الصاروخ تحطم خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأكدت وكالة "كيودو" عدم ورود تقارير عن وقوع أي أضرار جراء تحطم الصاروخ الكوري الشمالي. من جهتها، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت في الصباح الباكر جسما طائرا غير محدد في اتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)، وأنها تجري حاليا تحليلا مفصلا لمواصفاته ومداه، مرجحة أن يكون صاروخا باليستيا.

وبحسب وكالة "يونهاب"، فإذا تأكد أنه إطلاق لصارخ باليستي، فسيكون هذا أول إطلاق من هذا النوع منذ 42 يوما. وسبق أن أجرت كوريا الشمالية في 25 يونيو/حزيران الماضي، وبإشراف الزعيم كيم جونغ أون، تجارب إطلاق أسلحة تكتيكية تشمل صواريخ باليستية تكتيكية، وقذائف مدفعية ذاتية الحركة من عيار 155 ملم بمدى موسع، وصواريخ متعددة من عيار 240 ملم ذات 24 أنبوبا، جميعها ضمن نطاق يستهدف كوريا الجنوبية.