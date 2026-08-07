ترامب يتفاخر بسرقة أميركا على موارد الطاقة في فنزويلا !

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك نحو 60% من احتياطيات النفط والغاز العالمية، معتبرا موارد فنزويلا جزءا من إمكانات الطاقة الأمريكية.

وقال ترامب خلال كلمة أمام أنصاره في مدينة لاس فيغاس: "لدينا نفط وغاز أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وإذا أضفتم إلى ذلك موارد فنزويلا، فسنمتلك 60% من احتياطيات النفط والغاز العالمية".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من نشر ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" صورة تظهر فنزويلا على أنها الولاية الحادية والخمسون للولايات المتحدة، في إشارة أثارت اهتماما واسعا، وعدها مراقبون تلميحا إلى تنامي النفوذ الأمريكي في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في أواخر يوليو أن الولايات المتحدة حققت أكثر من 13 مليار دولار من مبيعات النفط الفنزويلي خلال عام 2026.