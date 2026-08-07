ألمانيا تستخدم أسلحة تقليدية في المناورات النووية مع فرنسا

أفاد مصدر في السفارة الفرنسية لدى موسكو لصحيفة إزفستيا بأن ألمانيا، التي ستشارك في التدريبات النووية الفرنسية لأول مرة هذا العام، وستستخدم أسلحة تقليدية في المناورات.

وقال المصدر: "ستشارك ألمانيا باستخدام الأسلحة التقليدية. وتهدف المبادرة الفرنسية، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي".

في وقت سابق، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تعميق التعاون بين ألمانيا وفرنسا في قطاع الدفاع، بما في ذلك تأكيد التقارير الإعلامية حول خطط ألمانيا للمشاركة في تدريبات الردع النووي التي تنظمها فرنسا. وسابقا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تدخل مرحلة "الردع النووي المتقدم".