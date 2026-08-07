القضاء الايطالي يوقف صفقة نظام رادار إسرائيلي في مطار روما

قالت صحيفة "غلوبس" العبرية إن محكمة إدارية إيطالية ألغت صفقة لتزويد مطار ليوناردو دا فينشي - فيوميتشينو في العاصمة روما بنظام رادار إسرائيلي مخصص أيضا لرصد الطائرات المسيرة.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة قررت وقف الصفقة المبرمة مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية على خلفية شبهات في إجراءات التعاقد، ومنحت إدارة المطار مهلة تقارب شهرين لاستبدال النظام بآخر تنتجه شركة "ELT" الإيطالية.

وجاء القرار بعدما خلص خبراء عينتهم المحكمة إلى أن النظام يتمتع بقدرات "عسكرية" الأمر الذي كان يستوجب اتباع إجراءات تعاقد مختلفة عند إتمام الصفقة.

وأشارت "غلوبس" إلى أن القرار يمثل تطورا لافتا في ظل مخاوف داخل إيطاليا من تداعيات سياسية ودبلوماسية، مع تزايد الحساسية تجاه صفقات السلاح مع إسرائيل.