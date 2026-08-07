الدعوة الى إحياء مجموعة العمل التجارية المشتركة بين ايران والهند

طهران/ارنا – دعا نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد صادق مفتح الى احياء مجموعة العمل التجارية المشتركة بين ايران والهند في سياق تطوير العلاقات التجارية بينهما.

وقال مفتح خلال لقائه يوم الخميس نائب وزير الصناعة الهندي امارديب سينغ بهاتيا ان مجموعة العمل هذه عقدت ثلاث مرات حتى عام 2005 واضطلعت بدور بالغ في توسيع التجارة بين البلدين.

واكد ان اعادة تفعيلها يمكن ان يكون لها دور في تذليل المشاكل والعقبات التي تعترض التبادل التجاري.

واشار الى تسيير خط ملاحي بحري منتظم ومستمر بين موانئ الهند وميناء جابهار الايراني وقال ان اقامة هذا الخط الملاحي له اثر جوهري في تنمية ميناء جابهار وكذلك ارساء الارضية اللازمة لنمو الاستثمارات في جابهار.