أسعار خام برنت ترتفع بنسبة 5%

موسكو / وكالات: دلت بيانات التداول في البورصات العالمية على أن أسعار النفط العالمية تتسارع في الارتفاع، حيث قفز سعر خام برنت بنسبة 5% ليصل إلى 83.5 دولار للبرميل.

وفي تمام الساعة 22:36 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر بنسبة 5.05% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 83.46 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 4.04%، لتصل إلى 78.26 دولار.

والسبب المباشر والرئيسي للقفزة الأخيرة في أسعار النفط (والمتمثلة في صعود خام "برنت" بنحو 5%) يعود بشكل أساسي إلى الموجة الجديدة من التصعيد العسكري والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب ضد إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وتتسم الأسواق حاليا بحساسية مفرطة؛ فبينما تتراجع الأسعار فوراً عند ورود أنباء عن تقدم في محادثات السلام أو الهدنة برعاية عمانية وقَطَرية لإعادة فتح المضائق، فإن تعثر هذه المفاوضات أو تجدد القصف المتبادل يدفع المتداولين والمضاربين فورا لإعادة تسعير "مخاطر انقطاع الإمدادات" فتقفز الأسعار فورا بشكل حاد.