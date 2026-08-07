أزمة هرمز وظلال التكاليف الخفية الثقيلة على الاقتصاد العالمي

طهران / تسنيم: تتجلى تدريجياً الآثار الخفية لاستمرار المغامرة الأمريكية في الخليج الفارسي على الاقتصاد العالمي.

ففي الوقت الذي أبدت فيه الأسواق المالية العالمية ردود فعل محدودة تجاه التطورات الناجمة عن الحرب مع إيران، مستندة إلى الارتفاع المتواصل لأسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، يرى بعض المحللين أن التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع بدأت بالكاد في الظهور، وأن آثارها الحقيقية ستتضح بصورة أكبر خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

ووفقاً لهذا التحليل، فعلى الرغم من التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق النفط منذ اندلاع الحرب، فإن الجزء الأكبر منها كان ناتجاً عن تغير توقعات المتعاملين والعوامل النفسية في السوق، وليس عن تغيرات فعلية في مستويات العرض والطلب العالميين على النفط.

وقد أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات إمدادات النفط، إلا أن تأثير ذلك ظهر متأخراً في أسواق الاستهلاك والإنتاج بسبب طول مسارات النقل البحري.

ورغم هذه الظروف، ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي في فترات مختلفة، لكنها عادت بعد التوصل إلى اتفاق أولي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، وحتى استئناف المواجهات لم يؤدِّ حتى الآن إلا إلى زيادات محدودة في الأسعار.

انتعاش الأسواق المالية بفضل أسهم الذكاء الاصطناعي

في المقابل، سجلت سوق الأسهم الأمريكية أداءً مختلفاً عن أسواق الطاقة، محققة خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران أفضل أداء فصلي لها منذ عام 2020.

ويشير التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بالتأثيرات الإيجابية لهذه التكنولوجيا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي، شكّل العامل الرئيسي وراء هذا الأداء.

كما توقع صندوق النقد الدولي تراجعاً محدوداً فقط في نمو الاقتصادات المتقدمة، مرجحاً انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول من 1.9% عام 2025 إلى 1.7% عام 2026. كذلك قُدّر معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2026 بنحو 2.3%.

وفي الوقت نفسه، بقي معدل البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عند مستوى يقارب 5%.

التكاليف الحقيقية للأزمة لم تظهر بعد

وعلى الرغم من الهدوء النسبي في الأسواق المالية، يرى المحللون أن الآثار الاقتصادية طويلة الأمد للحرب لم تتكشف بالكامل بعد.

فمع أن صادرات النفط من منطقة الخليج الفارسي استؤنفت جزئياً، فإنها لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب، وحتى في حال عودتها بالكامل، ستضطر الدول منخفضة الدخل إلى تحمل تبعات أزمة الطاقة لسنوات مقبلة.

ويرى التقرير أن الاقتصادات الغنية نجحت في احتواء جزء من صدمة الطاقة عبر استخدام احتياطياتها النفطية الاستراتيجية وتطبيق سياسات دعم مختلفة، وهي أدوات لا تتوفر بالقدر نفسه لدى العديد من الدول النامية.

وخلال الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، جرى ضخ نحو 440 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية من الاحتياطيات التجارية والاستراتيجية إلى الأسواق، معظمها من الولايات المتحدة. غير أن تراجع مستويات الاحتياطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحدّ من إمكانية تكرار مثل هذه التدخلات مستقبلاً.