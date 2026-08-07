كلمة الشيخ قاسم إعلان وثيقة سياسية لمرحلة ما بعد الحرب…

عباس المعلم

قبل الخوض في مضمون الكلمة، يبدو واضحاً أنها لم تُلقَ بوصفها خطاباً مناسباتياً مرتبطاً بذكرى دينية فحسب، بل جاءت كوثيقة سياسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتعيد تحديد طبيعة الصراع الداخلي والخارجي من وجهة نظر قيادة حزب الله. فهي لا تكتفي بتوصيف الواقع، بل تسعى إلى إعادة تعريف الأولويات الوطنية، وتوجيه رسائل متزامنة إلى الداخل اللبناني، وإلى واشنطن وتل أبيب، وإلى الإقليم بأكمله.

ينطلق الخطاب من قناعة مفادها أنّ التجربة السياسية التي اعتمدتها الدولة اللبنانية في إدارة المواجهة مع “إسرائيل” لم تُنتج أيّ تحوّل فعلي في موازين القوى أو في استعادة الحقوق، بل أدّت، وفق هذا التقدير، إلى اتساع مساحة الضغوط الخارجية وتراجع القدرة على حماية المصالح الوطنية. لذلك، فإنّ النقد لم يعد موجهاً إلى أداء السلطة أو طريقة إدارتها للملفات، وإنما إلى النهج السياسي الذي يحكم قراراتها، باعتباره عاجزاً عن إنتاج نتائج تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها لبنان.

وفي موازاة ذلك، يعيد الخطاب ترتيب أولويات الدولة بصورة مختلفة، فيضع ملفات السيادة، وإنهاء الاحتلال، وتعزيز الجيش، وإعادة الإعمار، ومعالجة القضايا الوطنية الكبرى في صدارة المشهد، باعتبارها الأساس الذي ينبغي أن تُبنى عليه أيّ مقاربة سياسية أو اقتصادية لاحقة. ومن خلال هذا الترتيب، يجري توجيه رسالة مفادها أنّ معالجة الأزمات الداخلية لا يمكن أن تنجح إذا بقيَت منفصلة عن القضايا التي تمسّ جوهر الأمن الوطني واستقلال القرار اللبناني.

ولا يقلّ أهمية عن ذلك ما حملته الكلمة من تثبيت لمعادلة سياسية تعتبر أنّ أيّ تسوية داخلية لن تكون قابلة للحياة إذا قامت على إقصاء أحد مكونات القوة الأساسية في البلاد. لذلك بدا الحديث عن الحوار الداخلي محاولة لإعادة إنتاج التوازن الوطني، لا بوصفه خياراً تكتيكياً، بل باعتباره شرطاً ضرورياً لمنع انتقال الانقسامات السياسية إلى مستويات أكثر خطورة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحوّلات متسارعة تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات.

كما أنّ الخطاب يربط بصورة مباشرة بين التطورات اللبنانية والتحوّلات الإقليمية، انطلاقاً من قناعة بأنّ ما جرى خلال الأشهر الأخيرة أعاد إنتاج معادلات ردع جديدة لم تعد محصورة بالساحة اللبنانية. فالمعادلة التي يحاول ترسيخها تقوم على أنّ أيّ قرار أميركي أو “إسرائيلي” بالتصعيد أصبح أكثر تعقيداً من السابق، لأنّ كلفته لم تعد تُحسب ضمن حدود الجغرافيا اللبنانية وحدها، بل ضمن شبكة أوسع من التوازنات الإقليمية التي باتت تفرض نفسها على حسابات الحرب والسلام.

وفي هذا السياق أيضاً، يبرز حديث الوحدة الداخلية باعتباره جزءاً من معادلة الردع نفسها، لا مجرد دعوة سياسية تقليدية. فالخطاب يتعامل مع التماسك بين الحلفاء والبيئة الداخلية بوصفه أحد العناصر التي منعت تحقيق أهداف الحرب، ويوجه في الوقت نفسه دعوة إلى القوى اللبنانية لإعادة النظر في رهاناتها الخارجية، انطلاقاً من أنّ الانقسام الداخلي لم يعد يشكل نقطة ضعف محلية فحسب، بل أصبح مدخلاً تستخدمه القوى الخارجية للتأثير في مستقبل لبنان.

وعند جمع هذه الرسائل في سياق واحد، يتبيّن أنّ الكلمة لا تستهدف الردّ على حدث آني أو موقف سياسي عابر، بل تقدّم تصوّراً متكاملاً للمرحلة المقبلة. فهي تنقل النقاش من حدود الملفات اليومية إلى مستوى الخيارات الاستراتيجية، وتؤكد أنّ الصراع لم يعد يدور حول تفاصيل حكومية أو تفاوضية، بل حول هوية الدولة، وطبيعة قرارها السيادي، وشكل التوازنات التي ستحدّد مستقبل لبنان في السنوات المقبلة. ومن هنا، يمكن اعتبارها إعلاناً سياسياً عن بداية مرحلة جديدة، عنوانها أنّ ما بعد الحرب لن يُدار بالأدوات نفسها التي أديرت بها المراحل السابقة، وأنّ قواعد الاشتباك السياسية والإقليمية دخلت بالفعل طوراً مختلفاً يحتاج إلى قراءة تتجاوز الحسابات التقليدية…