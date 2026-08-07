لا تكمن أهمية فوز عبدول السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في أصوله المصرية أو هويته الإسلامية وحدهما، بل في المعركة السياسية التي خاضها وانتصر فيها. فقد واجه نائبةً في الكونغرس تمثل المؤسسة التقليدية في الحزب الديمقراطي، هي هايلي ستيفنز، وتحظى بدعم قيادات الحزب وحاكمة الولاية غريتشن ويتمر وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وتقف وراءها آلة مالية ضخمة قادتها «أيباك» والجماعات المرتبطة بها، في استعادة لمشهد فوز زهران ممداني بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك.

حقق عبدول السيد نحو 48.5 في المئة من الأصوات، مقابل نحو 47.5 في المئة لستيفنز، في انتخابات تمهيدية عُقدت في 4 آب، وحُسمت بعد فرز شبه كامل للأصوات. وقد يبدو الفارق ضئيلاً، لكنه يتحول إلى انتصار كبير عند مقارنته باختلال موازين المال والتنظيم. فقد بلغ الإنفاق في السباق نحو 80 مليون دولار، أنفق منها قرابة 60 مليوناً لمصلحة ستيفنز، بينها ما يقارب 30 إلى 32 مليون دولار دفعتها «أيباك» واللجان التابعة لها، وهو أكبر استثمار للوبي الإسرائيلي في سباق انتخابي واحد.

خاض عبدول السيد، الطبيب والخبير في الصحة العامة والمدير السابق لقطاع الصحة في ديترويت والمرشح للجناح التقدمي المدعوم من بيرني ساندرز وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، حملته على برنامج يجمع بين الرعاية الصحية الشاملة، وفرض ضرائب أعلى على أصحاب المليارات، ومواجهة نفوذ الشركات والأموال الكبرى في السياسة، والدفاع عن الطبقة العاملة. لكنه تميّز عن بقية المرشحين بموقفه الواضح من فلسطين، إذ وصف حرب “إسرائيل” على غزة بالإبادة الجماعية، وطالب بوقف المساعدات العسكرية الأميركية غير المشروطة لـ”إسرائيل”، ورفض استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتمويل حروبها.

حاولت «أيباك» تحويل هذه المواقف إلى نقطة ضعف، وقدّمت عبدول السيد بوصفه مرشحاً متطرفاً وخطراً على علاقة الولايات المتحدة بـ”إسرائيل”. إلا أن ضخ عشرات ملايين الدولارات ضده أعطى نتيجة معاكسة؛ فقد تحول تدخل اللوبي الإسرائيلي إلى محور في الحملة، ووجد ناخبون ديمقراطيون أنفسهم أمام سؤال يتجاوز شخص المرشح: هل تختار ميشيغان ممثلها، أم تختاره الأموال الآتية من جماعات الضغط المرتبطة بـ”إسرائيل”؟

ساعدت خصوصية ميشيغان عبدول السيد، لكنها لا تختصر معنى فوزه. فالولاية تضم كتلة عربية وإسلامية وازنة، وخصوصاً في ديربورن وضواحي ديترويت، وشهدت ولادة حركة «غير ملتزم» احتجاجاً على دعم إدارة جو بايدن لحرب غزة. لكن السيد لم يفز بأصوات العرب والمسلمين وحدهم؛ فقد جمع الناخبين الشباب والنقابيين والتيار اليساري وقطاعات من الطبقة العاملة الرافضة لهيمنة المال على السياسة. وبذلك اكتسب انتصاره معنى يتجاوز الهوية الدينية والإثنية إلى إعادة تركيب قاعدة انتخابية تقدمية داخل الحزب الديمقراطي.

يمثل الفوز ضربة سياسية لـ”إسرائيل” لأن «أيباك» تعاملت مع السباق باعتباره اختباراً حاسماً لقدرتها على معاقبة المرشحين المعارضين لها. وبدلاً من إسقاط عبدول السيد، منحه الإنفاق الإسرائيلي صورة المرشح الذي يصمد في وجه المؤسسة والمال الخارجي. وقد وصفت وسائل إعلام إسرائيلية النتيجة بأنها ضربة مدوية للوبي وانتصار بارز للجناح التقدمي، بينما أعلنت «أيباك» أنها ستواصل العمل لمنع وصوله إلى مجلس الشيوخ.

لكن فوز 4 آب ليس فوزاً بمقعد مجلس الشيوخ، بل بترشيح الديمقراطيين. وسيواجه عبدول السيد في انتخابات تشرين الثاني الجمهوري مايك روجرز، النائب السابق والمدعوم من ترامب، في ولاية متأرجحة فاز فيها ترامب في انتخابات 2024، فيما خسر روجرز يومها سباق مجلس الشيوخ بفارق محدود. ولذلك ستكون المعركة المقبلة أصعب، وسوف تحاول الحملة الجمهورية تحويل الاسم العربي والهوية الإسلامية والمواقف من “إسرائيل” إلى أدوات تخويف.

مع ذلك، تحقق التحول الأهم؛ فقد أثبتت ميشيغان أن دعم “إسرائيل” لم يعد شرطاً للفوز داخل الحزب الديمقراطي، وأن أموال «أيباك» لم تعد قادرة دائماً على إسكات المعارضين. فوز عبدول السيد ليس نهاية نفوذ اللوبي الإسرائيلي، لكنه إعلان أن هذا النفوذ أصبح قابلاً للهزيمة، وأن فلسطين انتقلت في السياسة الأميركية من قضية يخشى المرشحون الاقتراب منها إلى قضية يستطيع مرشح أن يواجه بها عشرات الملايين وينتصر.

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