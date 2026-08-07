ليبرتي ميديا تعلن تراجع إيرادات الفورمولا 1

كشفت ​ليبرتي ميديا​ عن تراجع ملحوظ في إيراداتها وأرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام، إذ انخفضت الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة 15% إلى 1.381 مليار دولار، فيما بلغ الدخل التشغيلي 180 مليون دولار، وتراجع الدخل التشغيلي المعدل قبل الاستهلاك والإطفاء بنسبة 30% إلى 311 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وأظهرت نتائج الربع الثاني انخفاض الإيرادات بنسبة 38% إلى 764 مليون دولار، بينما بلغ الدخل التشغيلي 73 مليون دولار، وتراجع الدخل التشغيلي المعدل قبل الاستهلاك والإطفاء بنسبة 61% إلى 139 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

ورغم هذه الأرقام، أكد الرئيس التنفيذي لليبرتي ميديا ديريك تشانغ أن الشركة لا تشعر بالقلق، مشيرًا إلى أن الطلب على علاماتها التجارية لا يزال قويًا، وأنها تواصل إيجاد حلول للتعامل مع حالة عدم اليقين العالمية، مع استمرار العمل على تعزيز انتشار الفورمولا 1 وموتو جي بي حول العالم.