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رمز الخبر: 227964
تأريخ النشر : 2026August07 - 19:20
سرویس کیهان عربی » اخبار
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كامبياسو: فخور بأني لاعب في يوفنتوس

أكدأندريا كامبياسوتمسكه بالبقاء معيوفنتوس، نافيًا بشكل غير مباشر الشائعات التي ربطته بالرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال كامبياسو خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة يوفنتوس والانتر الودية: "في كل صيف يتم الزج باسم كل لاعب في أخبار سوق الانتقالات. هذا جزء من عالم كرة القدم، وجميعنا اعتدنا على ذلك. أنا سعيد جدًا وفخور بتمثيل يوفنتوس، وسعيد بوجودي هنا، وكل تركيزي منصب على الفريق".

كما تحدث الظهير الإيطالي عن إمكانية اللعب في الجهة اليمنى، موضحًا: "أحب اللعب في أي مركز. في عامي الأول مع أليغري لعبت في الجهة اليمنى، وكذلك مع المنتخب الإيطالي، ولا توجد أي مشكلة بالنسبة لي. أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي أينما يقرر المدرب إشراكي".

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