مورينيو غاضب بعد الفشل في حسم صفقة رودري

عاد ​جوزيه مورينيو​ إلى ​ريال مدريد​ وسط أجواء متوترة، بعدما أثارت صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني ​رودري​ أزمة داخل النادي.

ووفقاً للصحفي سيرجي فالنتين، يشعر المدرب البرتغالي بالغضب من تطورات المفاوضات، بعدما كان يعوّل على تدعيم خط الوسط بلاعب جديد.

وكان مورينيو قد اقترح عدة أسماء على إدارة النادي، إلا أن المسؤولين رفضوا خياراته وركزوا بدلاً منها على التعاقد مع رودري، لاعب مانشستر سيتي.

ومع تعثر المفاوضات واقتراب الصفقة من الانهيار، يواجه مورينيو خطر بدء فترته الجديدة في العاصمة الإسبانية من دون التعزيز المهم الذي كان يريده.