الاتحاد الانكليزي يرفع الدعم عن انفانتينو في انتخابات الفيفا

أرسل ​الاتحاد الانكليزي لكرة القدم​ خطابًا رسمياً إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، أعلن فيه عن سحب دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو لرئاسة "​الفيفا​" لفترة جديدة، وذلك وفقاً لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس".

ويُعد هذا القرار تحولاً بارزاً في الموقف الإنكليزي تجاه القيادة الحالية للمنظمة الكروية الأكبر عالمياً.

وجاءت هذه الخطوة لتفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول مستقبل الرئاسة والسياسات الإدارية داخل "الفيفا"، في ظل ترقب واسع لمواقف بقية الاتحادات الوطنية الأهلية والتأثير المحتمل لهذا القرار على الخريطة الانتخابية المقبلة للاتحاد الدولي.