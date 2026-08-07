رسمياً.. ريال مدريد يعلن تمديد عقد فينيسيوس حتى 2032

أعلن نادي ​ريال مدريد​ الإسباني رسمياً تمديد عقد نجمه البرازيلي ​فينيسيوس جونيور​ حتى 30 حزيران/يونيو 2032، ليواصل الجناح البرازيلي مشواره مع النادي الملكي لسنوات إضافية.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد عام 2018 من فلامنغو ، وخاض 375 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 128 هدفاً، وساهم في تحقيق 14 لقباً، من بينها دوري أبطال أوروبا مرتين، بعدما لعب دوراً حاسماً في تتويجي 2022 و2024.

وأكد النادي أن فينيسيوس أصبح أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي، بعدما توج بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم عام 2024، وترك بصمة كبيرة في نجاحات ريال مدريد خلال السنوات الماضية.