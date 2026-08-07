ايران تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لرفع الاثقال باسيا

طهران/ ارنا – شارك رئيس الاتحاد الايراني لرفع الاثقال سجاد انوشيرواني في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الاسيوي لرفع الاثقال بمدينة طشقند وذلك عشية انطلاق منافسات بطولة الاحداث والشباب في اسيا.

وعقد الاجتماع بمشاركة رئيس الاتحاد الاسيوي لرفع الاثقال ورئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال والامين العام واعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء الاتحادات الوطنية للدول الاسيوية ووزير الرياضة في اوزبكستان.

يذكر ان منافسات بطولة اسيا لرفع الاثقال للاحداث والشباب، ستنطلق اعتبارا من يوم غد الجمعة بمشاركة افضل الرباعين في القارة الاسيوية بمدينة طشقند الاوزبكستانية.