الإيرانية "زهرا زارعي" تتوج بذهبية 400 متر في بطولة بيلاروسيا الدولية لألعاب القوى

حققت نجمة المنتخب الإيراني لألعاب القوى لقب بطولة بيلاروسيا الدولية، بعد أن نجحت في تحطيم الرقم القياسي الوطني.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العداءة زهرا زارعي تألقت في منافسات بطولة كأس بيلاروسيا الدولية، محرزةً الميدالية الذهبية، إلى جانب تحطيمها الرقم القياسي الإيراني مجدداً. وكانَت عداءة سباق 400 متر الإيرانية قد حطمت مؤخراً الرقم القياسي لهذه الفئة والذي صمد لـ14 عاماً، لتواصل إنجازاتها الكبيرة في هذه البطولة وتُحسّن رقمها الشخصي والوطني مرة أخرى.

وفي السباق الذي استضافه استاد "دينامو" في العاصمة المينسك، حصدت زارعي المركز الأول بزمن قدره 51.05 ثانية، لتكسر بذلك الرقم القياسي الإيراني السابق.

يُذكر أن زارعي كانت قد سجلت الرقم القياسي باسمها لأول مرة خلال منافسات بطولة الجائزة الكبرى في مدينة "بندر تركمن" خلال شهر أيار/مايو الماضي، بزمن قدره 51.97 ثانية.