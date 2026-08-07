كيش الإيرانية تتطلع لاحتضان النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا لكرة الصالات

صرح رئيس لجنة كرة الصالات الإيرانية أن اتحاد كرة القدم يبذل جهوده لتنظيم بطولة كأس الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2027 في جزيرة كيش.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إحسان كامياني تحدث للعلاقات العامة باتحاد كرة القدم، بشأن عودة بطولة كأس الأندية الآسيوية لكرة الصالات إلى تقويم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) قائلاً: "ستشهد هذه المنافسات مشاركة منتخبات وأندية من أفغانستان، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، واليابان، وتايلاند، وأوزبكستان، وفيتنام. كما تم اعتماد تاريخ إقامة المباريات في الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر 2027.

وأعرب عن تقديره لرئيس اتحاد كرة القدم قائلاً: "لقد قام مهدي تاج، بصفته رئيس لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية في الاتحاد الآسيوي (AFC)، بمتابعات حثيثة لإدراج إعادة تنظيم دوري أبطال آسيا لكرة الصالات على جدول الأعمال".

وحول طلب الاتحاد الإيراني لكرة القدم استضافة بطولة كأس الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2027، أشار رئيس سازمان ليغ (منظمة الدوري) لكرة الصالات إلى أن: "جميع الفرق المؤهلة للمشاركة في المسابقات يمكنها التقدم بطلب الاستضافة، ونحن بالتأكيد سنقدم طلباً رسمياً للاستضافة. مقترحنا هو إقامة هذه المسابقات في جزيرة كيش".

ورداً على سؤال حول مدى قرب بطولة كأس الأندية الآسيوية لكرة الصالات من مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، قال كامياني: "إن إطلاق هذه المنافسات يعد خطوة مهمة للغاية في حد ذاته. فالكثير من الفرق المشاركة تستعين بلاعبين أجانب ذوي جودة عالية، والمستوى الفني للمسابقات مرتفع. وأنا على ثقة بأننا سنشهد منافسات جذابة منذ النسخة الأولى".

وتابع قائلاً: "كلما استمرت هذه المسابقات، سيزداد عدد الفرق المشاركة، وستشهد نمواً أكبر من الناحيتين الفنية والاقتصادية. إن استقبال الدول المختلفة لتنظيم مثل هذه المنافسات يظهر أن قدرة تطويرها عالية جداً، بل ومن المحتمل إقامة المزيد من المسابقات إلى جانبها مستقبلاً".

وبشأن الأمور المالية، والرعاية، والبث التلفزيوني، صرح رئيس لجنة كرة الصالات: "إذا آلت استضافة المسابقات إلى إيران، فسنبذل قصارى جهدنا لتنظيم المنافسات بأفضل شكل ممكن. كما سنقوم بجدولة الدوري الممتاز لكرة الصالات بطريقة تمنح ممثل إيران فرصة كافية للاستعداد والمشاركة القوية في هذه المسابقات؛ تماماً كما نخطط للمنتخب الوطني عشية البطولات المهمة".