إيران وأذربيجان تتفقان علی توسيع التعاون المشترك في مجالي الرياضة والشباب

طهران/ إرنا- أكد وزير الرياضة والشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد دنيامالي، ووزير الشباب والرياضة في جمهورية أذربيجان فريد غايبوف، خلال لقاء ثنائي، أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالي الرياضة والشباب.

وأفادت "ارنا"،ان وزير الرياضة والشباب الايراني خلال لقائه نظيره الاذربيجاني، سلط الضوء على الإمكانات الهائلة التي يمتلكها البلدان، معتبرا أن تطوير الدبلوماسية الرياضية، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الرياضية، وإقامة المعسكرات والبطولات المشتركة، وتبادل المدربين والرياضيين، والتعاون في مجالي التدريب واكتشاف المواهب، تمثل أبرز محاور التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، وفي سياق اخر، أعرب دنيامالي عن شكره لمواقف التعاطف والمواساة التي أبدتها جمهورية أذربيجان، حكومة وشعبا، عقب استشهاد قائد الثورة الإسلامية، كما نقل إلى ممثل الحكومة الأذربيجانية التحيات الخاصة من الرئيس بزشكيان إلى شعب أذربيجان والرئيس إلهام علييف.

من جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني بتوسيع العلاقات الرياضية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الرياضة والشباب.

وحضر اللقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية أذربيجان مجتبى دميرجي لو، مساعد وزير الرياضة في شؤون تطوير الرياضة التنافسية والاحترافية محمد شروين أسبقيان، والمدير العام لمكتب الشؤون الدولية محمد حسن تقي زاده، والمدير العام للعلاقات العامة والإعلام في وزارة الرياضة والشباب محسن معتمد كيا، ومساعد شؤون التعاون الثقافي والمنظمات غير الحكومية في مركز الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية علي رضا هدايت بور.

وكان وزير الرياضة والشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد دنيامالي، قد وصل صباح الخميس، إلى جمهورية أذربيجان عبر معبر أستارا الحدودي، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من نظيره الأذربيجاني، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز الدبلوماسية الرياضية والعلاقات بين البلدين في مجالي الرياضة والشباب.