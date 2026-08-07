دول عربية وإسلامية تدين وتحذر انتهاكات الإحتلال في غزة

العالم/ أدان وزراء خارجية قطر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، ومصر، اليوم الخميس، بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدين أنها تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهدد بنسف الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال المسار السياسي.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن استهداف الاحتلال للمرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الشهداء والجرحى من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة.

وحذر البيان من أن استمرار هذه الانتهاكات يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، ولا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية بخريطة الطريق، بما يشمل القضايا المتعلقة بحصر السلاح، مؤكدًا أن مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع.

وشدد وزراء الخارجية على أن حماية المدنيين، وصون المستشفيات والمرافق الطبية، وضمان سلامة العاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومن دون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها تحت أي ظرف.

وأكد البيان أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة لا يمكن فصلها عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، معتبرًا أن هذه السياسات تشكل نهجًا ممنهجًا لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض فرص تنفيذ حل الدولتين، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يضمن حماية المدنيين، والحفاظ على فرص استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى وقف دائم للعدوان.

في السياق، وبعد مرور 300 يوم على إتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي مايقارب 4100 خرق عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات توغل بري طالت مناطق سكنية ومراكز إيواء. ومنذ الاتفاق ارتفع عدد الشهداء الى نحو 1300 فيما أكدت اليونيسيف استشهاد 300 طفل أي بمعدل طفل واحد يوميا.

وفي جانب آخر، كشفت جمعية 'عير عميم' عن مخطط استيطاني جديد في مستوطنة جيلو جنوب القدس المحتلة يتضمن بناء ألفين وثلاثمئة وحدة على نحو عشرين هكتارا.وحذرت الجمعية من أن المشروع سيعمق عزل القدس عن جنوب الضفة الغربية.

يُعرف هذا الجدار بحزام القدس، ويمتد من جنوب المدينة إلى شرقها فشمالها. والهدف الرئيسي منه فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني. وخلف هذا الجدار، شُيّدت آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، ليس بهدف زيادة الاستيطان فحسب، بل لتعزيز عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.

خلف هذا الجدار الفاصل، تتمدد مستوطنة جيلو التي تفصل بين مدينة القدس ومدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقد أعلنت اللجنة اللوائية للبناء التابعة لبلدية القدس الاحتلالية المصادقة على بناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية على مساحة 195 دونماً من أراضي المستوطنة القائمة على أراضٍ فلسطينية في منطقة بيت جالا.