قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا وتطلق نيرانها على السكان

روسيا اليوم/ أفادت مصادر أهلية في درعا بسوريا لـ RT عن تحرك قوة عسكرية إسرائيلية صباح هذا اليوم الجمعة انطلاقا من "ثكنة الجزيرة" باتجاه أطراف قرية معرية الواقعة في ريف درعا الغربي.

ووفقا للمصادر فإن القوة العسكرية الاسرائيلية عبرت على طريق "الصوان" المطل بشكل مباشر على قرية كويا وقام أفرادها بإطلاق عدة رشقات نارية من أسلحتهم الرشاشة فوق الأحياء السكنية باتجاه قريتي معرية وكويا، الأمر الذي خلق حالة من الخوف والتوتر بين الأهالي قبل أن تنسحب القوة وتعود من الطريق الذي جاءت منه.

وفي 5 أغسطس الحالي كانت مصادرنا قد أفادتنا بأن قوة عسكرية اسرائيلية مؤلفة من ناقلتي جنود قد توغلت عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه منطقة وادي الرقاد وصولا إلى سرية جملة المعروفة بـ "سرية الوادي".

وتشهد مناطق الجنوب السوري القريبة من شريط الفصل توغلات وانتهاكات اسرائيلية يومية ضد السيادة السورية حيث يقوم الجيش الاسرائيلي برفع السواتر وإقامة الحواجز وتفتيش المدنيين واعتقالهم وإطلاق النار على الأحياء السكنية وترهيب الأهالي وتلويث التربة.

وتقوم قوات الأمم المتحدة بتوثيق هذه الانتهاكات والتشاور مع الأهالي بشأنها لكنها تبدو عاجزة عن إيقافها في ظل اصرار اسرائيل على تنفيذ خططها الأمنية بالقوة دون تنسيق مع أي طرف آخر.

في جانب آخر، ذكرت واع، أنه أعلنت وزارة الصحة السورية، يوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة تفجير جرمانا إلى 15 قتيلاً وجريحًا. وقالت الوزارة، في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة انفجار حافلة في منطقة جرمانا بريف دمشق، ارتفعت إلى قتيلين و13 جريحًا".

يذكر أن التلفزيون السوري، أفاد في وقت سابق من يوم الخميس، بحدوث انفجار بعبوة ناسفة داخل حافلة لنقل الركاب في منطقة جرمانا بريف دمشق. بدوره، أفاد التلفزيون السوري، بحدوث انفجار بعبوة ناسفة داخل حافلة لنقل الركاب في ريف دمشق. وأوضح أن الانفجار وقع في منطقة جرمانا بريف دمشق وأوقع عدداً من القتلى والمصابين.

في جانب آخر، أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) إلقاء ​القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية الاشتباه بانتسابهم إلى شبكتي تهريب سوريتين في أعقاب عملية شملت ألمانيا ​وصربيا. وأضافت الشرطة الأوروبية في بيان أن المحققين "استهدفوا كبار أعضاء شبكتين إجراميتين سوريتين مترابطتين ‌يعتقد ⁠أنهما نظمتا تهريب أكثر من 900 مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أن من بين المعتقلين سوريا يبلغ من العمر ​26 عاما ​في ⁠ألمانيا وسوريا آخر يبلغ من العمر 31 عاما في صربيا إلى جانب مشتبه به ​آخر ⁠في العاصمة الصربية. وتوجه "يوروبول" إلى الشبكتين اتهامات تتعلق بنقل المهاجرين إلى أوروبا منذ عام ⁠2022، ​عبر مسارات بالبحر المتوسط ​من ليبيا وعبر منطقة البلقان.

وجاءت هذه الاعتقالات عقب الأزمة الكبيرة التي وقعت ​الأسبوع الماضي عندما تدفق أكثر من ​70 ألف مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال ​أفريقيا الأمر الذي دفع أوروبا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التعامل مع تداعيات أزمات الهجرة غير الشرعية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

هذا وأصدر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية بالتعاون مع الشرطة الاتحادية التقرير السنوي حول جرائم التهريب لعام 2025 والذي أظهر انخفاضا ملحوظا في الهجرة غير الشرعية وجرائم تهريب البشر مقارنة بعام 2024. وعلى الرغم من تراجع عدد السوريين المشتبه بانخراطهم في قضايا تهريب الأجانب من 624 شخصًا عام 2024 إلى 455 شخصًا عام 2025، وفق احصائيات رسمية فإنهم مع ذلك ظلوا يشكلون أكبر فئة بين المشتبه بهم من غير الألمان بنسبة 17.8% مقابل 18.1% في العام السابق.