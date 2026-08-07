ائتلاف إدارة الدولة في العراق يعقد اجتماعا موسعا يضم الرؤساء الثلاثة

واع/ عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعه الدوري السابع والثلاثين في القصر الحكومي بحضور رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى وإقليم كردستان العراق لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استضاف ليلة الأربعاء ، الاجتماع الدوري السابع والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس إقليم كردستان العراق، وقادة الائتلاف من القوى الوطنية العراقية، حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء استعرض، في مستهل الاجتماع، جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها".

وأشار البيان إلى أن "ائتلاف ادارة الدولة أكد دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار، والجهود الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، وأصبح قانوناً نافذاً، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه"، لافتا إلى أن "الائتلاف عدّ أن من يقوم بهذا السلوك، إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد، وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم، وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج ارادة الدولة، او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية."

وتابع البيان: "وفي الوقت الذي أدان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، فإنهم دعوا الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 ايلول 2026، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الارهاب مع اي سلوك مسلح خارج اطار الدولة". وفي ختام الاجتماع دعا الائتلاف، بحسب البيان، الى الاسراع باستكمال تشكيل الحكومة، وارسال البرنامج الحكومي الى مجلس النواب لمناقشته واقراره.

في جانب آخر، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس، أن التحقيقات بقضايا فساد كركوك مستمرة، مؤكدة أن الحملة تحظى بدعم البرلمان ورئيس الوزراء. وقال عضو اللجنة، مازن غريب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب يدعم حملة مكافحة الفساد التي تتبناها الحكومة"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الجارية في محافظة كركوك بشأن شبهات فساد في مديرية المرور توسعت لتشمل عدداً من الضباط والمنتسبين، فضلاً عن مدراء أمنيين".

وأضاف، أن "ملف مكافحة الفساد يمثل أولوية وطنية"، مبيناً أن "الحملة تحظى بدعم مجلس النواب ورئيسه، وسيسهم في حماية المال العام وإنقاذ البلاد من تداعيات الفساد".

وتابع ،أن "قضية مديرية مرور كركوك بدأت بعد تقديم معلومات إلى مكتب هيئة النزاهة في المحافظة بشأن وجود تلاعب وتزوير وفساد"، لافتاً إلى أنه "جرى في البداية إلقاء القبض على أحد المعقبين الذي أدلى باعترافات طالت عدداً من المنتسبين والضباط في المديرية".

وأوضح ،أن "التحقيقات أسفرت عن توقيف عدد من المنتسبين، وخلال استجوابهم تم الإدلاء بإفادات قادت إلى ضباط آخرين"، مؤكداً، أن "الملف وصل إلى رئيس مجلس الوزراء، وتم استدعاء عدد من الضباط وإيقافهم على ذمة التحقيق".

وأشار إلى أن "التحقيقات تمتد إلى ضباط ومدراء أمنيين ضمن الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك"، موضحاً أن "الإجراءات القانونية ما زالت مستمرة". وشدد غريب على أن "العراق بحاجة الى تعاون المواطنين والموظفين والنواب لدعم حملة مكافحة الفساد"،عاداً، أن "التصدي للفاسدين يمثل أحد أهم السبل لإنقاذ البلاد وتعزيز مواردها ومؤسساتها".

في جانب آخر، أكد مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، يوم الخميس، ضرورة التعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم لحفظ أمن الحدود ومنع التهريب. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، استقبل رئيس ممثلية إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، وتناول اللقاء بحث استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وبما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد وعلى مستوى المنطقة". وأضاف، أن "اللقاء استعرض أبرز التحديات الإقليمية والتأكيد على أهمية حفظ أمن الحدود ومنع التهريب واستمرار تبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".