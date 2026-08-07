مخاوف أوروبية تجاه رفض تزويد كييف بصواريخ "باتريوت"

روسيا اليوم/ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن عدة دول أوروبية رفضت تزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية لمنظومات "باتريوت" رغم الضغوط الأمريكية خشية استنزاف مخزونها وإضعاف قدراتها الدفاعية. وأفادت الصحيفة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت في وقت سابق من عام 2026 إلى إقناع عدد من الدول الأوروبية بإرسال صواريخ "باتريوت" إلى كييف لكنها قوبلت بالرفض إذ تخشى تلك الدول من تراجع جاهزية دفاعاتها الجوية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني قوله: "لا توجد حاليا صواريخ اعتراضية، ولا أعتقد أنه سيكون بالإمكان تأمينها بكميات كبيرة خلال الأشهر المقبلة". وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الأوكرانية لم تتمكن في 5 أغسطس من اعتراض أي من الصواريخ التي أطلقت باتجاه كييف.

وفي وقت لاحق، قال فلاديمير زيلينسكي إن ضعف الدفاعات الجوية الأوكرانية يعود إلى نقص الصواريخ الاعتراضية. ويطالب زيلينسكي باستمرار الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي إضافية وصواريخ اعتراضية لها.