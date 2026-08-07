عقد مباحثات مشتركة بشأن إجراء تدريبات لكوادر برازيلية في موسكو

روسيا اليوم/ في خطوة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موسكو وبرازيليا، كشف مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف، عن مباحثات جارية لتدريب الكوادر البرازيلية في روسيا.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الروسي للجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو التي تعد إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في أمريكا الجنوبية.

وأشاد باتروشيف بالمستوى العلمي للجامعة، واصفا إياها بـ "الصرح التعليمي الرائد" الذي تجاوزت سمعته حدود القارة. وثمن انفتاح المؤسسة على التعاون الدولي وتاريخها الحافل بتبادل الخبرات مع نظرائها حول العالم، معتبرا أن هذا النهج يمهد الطريق أمام آفاق جديدة وواعدة للشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث الروسية، مع تركيز خاص على التخصصات البحرية.

وفي التفاصيل، أشار المسؤول الروسي إلى أن المباحثات لا تقتصر على التدريب الأكاديمي فحسب، بل تمتد إلى إطلاق مشاريع بحثية مشتركة تغطي علوم المحيطات، ودراسة النظم البيئية الساحلية والقطبية. ولفت إلى أن هذا الزخم التعاوني يجد دعما مؤسسيا في إطار تجمع "بريكس"، حيث تحتل الأبحاث البحرية والقطبية أولوية متقدمة في أجندة العمل المشترك بين البلدين.