توترات اسبانية ايطالية وتهديدات باتخاذ اجراءات مضادة متبادلة

روسيا اليوم/ هددت إسبانيا بفرض إجراءات مضادة على المسافرين القادمين من ‌إيطاليا إذا لم ترفع روما قبل الأحد المقبل الضوابط الحدودية المفروضة على مدريد ⁠عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني. ووصفت الحكومة الإسبانية في بيان ليوم الجمعة الإجراءات ​الإيطالية بأنها "غير عادلة، وتتعارض مع ‌مصالح ⁠الاتحاد الأوروبي، وتمثل تمييزا بحق سكان إسبانيا". وأكدت أن أيا من ​المهاجرين ​الذين ⁠وصلوا إلى سبتة بطريقة غير قانونية ​الأسبوع الماضي لم ​يتمكن ⁠من الدخول بحرية إلى منطقة شنغن بموجب ⁠قواعد ​الهجرة المعمول ​بها في الجيب.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن معظم المهاجرين الذين دخلوا المدينة عادوا طوعا إلى المغرب خلال الساعات والأيام التالية، إلا أن آلافا منهم ما زالوا موجودين داخل سبتة، ما تسبب في ضغوط كبيرة على مراكز الإيواء والخدمات العامة. وأثارت الأزمة جدلا واسعا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الحدود والعلاقات مع المغرب، وقال ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يظل معرضا للخطر إذا اعتمدت مراقبة حدوده الخارجية على تعاون أو حسن نوايا دولة مجاورة واحدة فقط.